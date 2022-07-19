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Данилов рассказал, когда ВСУ получат более дальнобойные ракеты для HIMARS

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  • 19.07.2022, 11:39
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Данилов рассказал, когда ВСУ получат более дальнобойные ракеты для HIMARS

Войска России ждет сюрприз.

Есть понимание того, что Украина постепенно получает от Запада все более и более дальнобойные боеприпасы. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в прямом эфире национального телевизионного марафона, давая комментарий насчет использования ВСУ западных ракетных систем залпового огня HIMARS, передает glavred.info.

Чиновники задали вопрос Данилову ‒ велики шансы на то, что после очередной встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" ВСУ начнут получать еще более дальнобойные снаряды, чем сейчас.

"Что касается HIMARS, о которых вы говорите. Есть определенное понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются намного дальше, чем это было вначале. Будем надеяться, что та дальность, которая нам нужна, в ближайшее время появится на территории нашей страны", – сказал он.

Напомним, ранее Алексей Данилов особо отмечал, что руководитель государства Владимир Зеленский поставил перед украинскими военными главную задачу в войне с Россией – освободить от врагов всю территорию страны.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что армия Украины благодаря современному оружию Запада регулярно устраивает "сюрпризы" для войск России. Ракетные системы HIMARS демонстрируют безупречную работу и наносят удары по четко поставленным целям.

Контрнаступление ВСУ будет постепенным и начнется на отдельных направлениях. Главная задача – освобождение всех захваченных украинских территорий.

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