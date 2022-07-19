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«Вместо защиты — алюминиевый лист от бочки»

  • 19.07.2022, 11:50
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«Вместо защиты — алюминиевый лист от бочки»

Белорус рассказал, как ездит в дедушкином авто по бездорожью.

22-летний Артем из Кличева рассказал av.by, как несмотря на трудности со сдачей на права наконец-то сел за руль семейной легенды.

«Дедушка обещал лично машину подарить, но в итоге я получил ее в наследство»

Артем родом из Кличева Могилевской области: там живет вся его семья, находится гараж, доставшийся по наследству, и «Волга» — такая же, как у дедушки. Но об этом позже. К нам на встречу молодой человек приехал на 18-летнем Fiat Stilo из Логойска – там Артем сейчас работает.

Этот универсал — настоящая семейная книга воспоминаний. Наш герой, обходя машину, проводит настоящую экскурсию: вот следы от первой мини-аварии после покупки авто дедушкой, там — царапины от многочисленных поездок в лес «в грибы». На этом автомобиле молодой человек когда-то учился водить с одним из самых близких ему людей, чтобы осуществить свою мечту детства — получить водительское удостоверение.

— Машина появилась в семье в 2009 году. У дедушки — начальника районных электросетей — до нее была ГАЗ-24 «Волга» с бордовым салоном, но ее пришлось продать. Решили пригонять авто из Латвии, ответственным за это был назначен мой дядя. Подходящий вариант нашелся за $7 800 — сумма тогда была серьезная, дедушке пришлось откладывать деньги. Почему именно универсал и эта модель? У нас большая семья: это постоянные вылазки в лес, поездки на дачу и перевозка рассады!

До этого у Fiat Stilo был всего один владелец. Сохранилась даже сервисная книжка со всеми отметками, что авто обслуживалось у официального дилера. Артем вообще хранит все документы, связанные с машиной: от таможенной декларации и до современных записей об обслуживании.

Кроме того, молодой человек не стал выбрасывать фирменный кожаный брелок от ключей и подвеску с иконкой, которую повесил дедушка сразу после покупки.

— В десятом классе я пошел учиться в учебно-производственный комбинат. Родители долго спорили, на какую специальность меня отдать, но все-таки отправили туда, где можно получить категории B и C. Сказано — сделано, а дедушка тем же летом взялся учить меня вождению. Сначала — на заглушенной машине рассказывал, как переключать передачи. Потом я уже в роли пассажира наблюдал как это проходит на практике. Для этого выезжали на просёлочную дорогу.

— Я очень мечтал сесть за руль своей машины. Дедушка, у которого уже начались проблемы со здоровьем, пообещал: как только получу права – автомобиль мой! К сожалению, он так и не увидел, как мне вручают водительское удостоверение…

Авто перешло в наследство Артему в 2016 году. А вот права получил только в конце прошлого года.

— Все это время машина дожидалась меня в гараже. Почему так получилось? Когда я закончил комбинат, мне не было 18 лет, чтобы сдавать экзамен в ГАИ. Отпраздновал совершеннолетие — полетел сдавать теорию в МРЭО в соседнем от родного города Бобруйске. Не вышло! Не успел пересдать, как пришлось уехать на учебу в минский университет. Прошел год, я не сдался. Вернулся домой и, никому не сказав, сел вместе с другом на «Фиат» и снова отправился в Бобруйск на экзамен. За вечер перечитал книжку с ПДД и сдал теорию с первого раза!

— Спустя два месяца отправился на практику. У меня был выбор: сдавать экзамен на ВАЗ-2107, на котором я и учился в комбинате, или на новой Lada Granta. Я без колебний выбрал первое. Город — с первого раза! А после того, как получил в МРЭО удостоверение — обратно в Кличев ехал уже сам за рулем «Фиата». А на следующий день (не без причитаний мамы) даже съездил в Логойск через Минск! На дороге чувствовал себя как рыба в воде. Ну, разве что с перестроением в темноте были сложности.

Вместо защиты — алюминиевый лист от бочки

Fiat Stilo за свое пребывание в семье Артема многое повидал. Сзади с левой стороны царапины — это дедушка, не привыкнув к габаритам машины, «встретился» с сосной в лесу.

Видите, на усилителе переднего бампера трещина, а фары между собой отличаются? Одну пришлось поменять после того, как друг Артема не успел затормозить перед выскочившей косулей (с ней все хорошо!) на трассе… А нынешнего владельца машины терроризируют зайцы: трижды выскакивали прямо перед авто.

— Оффроуд — это моя стихия! Друзья меня на тросе несколько раз вытаскивали из грязи. Да и дедушка был любитель непроходимых дорог: пластиковая защита не выдержала и трех его поездок в лес. Он, недолго думая, нашел решение: алюминиевый лист с бочки толщиной в 2 миллиметра… Эта «защита» держалась ровно до момента, пока машина не попала ко мне в руки. Что поделаешь? Пришлось вырезать кусок той же бочки, но уже в 4 миллиметра толщиной!

— А недавно у меня в лесу полетело сцепление. Вокруг — ни души, сеть не ловит. До асфальта километра четыре, а у меня не переключаются передачи! На заглушенной машине воткнул третью, запустил двигатель на выжатом сцеплении, разгазовался. Тронулся! И даже добрался до «цивилизации», смог позвонить товарищу, который тут же бросился с тросом на помощь.

Еще одна мечта — «Волга», как у дедушки!

Сейчас у Артема большие планы на устранение недостатков машины. Конечно, это ржавые пороги, а еще одна из «болезней» модели — не открывающийся багажник.

Наш герой планирует частично перекрасить капот и некоторые элементы в белый цвет, поменять бампер.

— Для моих нужд машина подходит идеально: можно легко выбраться на природу большой компанией. Все друзья мерзнут в палатках, а я, сложив задние сидения, сплю в тепле и комфорте! В общем, если менять, то только на пикап.

— Кстати, с номерами на «Фиате» произошло необычное совпадение. Дедушка получил регистрационные знаки и понял: знакомый набор цифр. Сказал об этом бабушке, а ту осенило: так на дядином Alfa Romeo номера отличаются всего на одну букву!

Недавно Артем исполнил еще одну свою мечту — «Волга», как у дедушки! Искал именно ту машину, что когда-то семья продала.

— Видел автомобиль неоднократно в городе, провел даже мини-расследование, чтобы выяснить, где он находится. Результаты не порадовали — авто сдали на металлолом, а у меня от него сохранилась лишь одна фотография. Но я нашел точно такую же «Волгу» с красным салоном за $400. Она стояла в гараже под 8-летнем слоем пыли! Мотор давно умер, нужно менять. Но в ближайшее время планирую заняться восстановлением этой машины. Будет авто выходного дня для всей семьи!

— А что касается «Фиата», то его точно не планирую продавать в ближайшие несколько лет. С машиной связана куча воспоминаний. Не только у меня, но и у всей семьи. Точно знаю, что передам машину только в хорошие руки: тем более, множество моих знакомых уже готовы в очередь выстраиваться за автомобилем…

**

Больше четырех лет — столько понадобилось молодому человеку, чтобы наконец получить долгожданное в/у. Главным мотиватором был, конечно же, дедушка и тот самый Fiat Stilo, что терпеливо дожидался в гараже. Не зря: Артем с большой заботой следит за своим автомобилем и каждый раз улыбается, рассказывая связанные с ним истории. И не исключает возможности, что семейная легенда когда-нибудь перейдет в руки подрастающего двоюродного брата, который уже не прочь с дядей провести час-другой в гараже и мечтает о своей машине…

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