Новая «спецоперация» Путина в Украине 19.07.2022, 11:51

5,880

Российский политик назвал следующие шаги диктатора.

Президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны. Такое мнение озвучил российский политик и общественный деятель Леонид Волков.

По его словам, хозяин Кремля будет добиваться столь необходимого ему перемирия при помощи шантажа.

"Путин понимает, что Украина ни на какое перемирие не пойдет. Общественное мнение в Украине совершенно однозначно требует от Зеленского продолжения борьбы", - написал Волков в Twitter.

Политик отметил, что "ахиллесова пята Украина – в зависимости от Запада".

"Еще бы: войной уничтожено большинство экономики, драматически упали налоговые поступления; воевать, без западного вооружения, тоже нечем. Киев сейчас не справится без поддержки Европы, и это создает возможности для шантажа. Меседж Путина в июне был очень прост: "Дорогие Шольц, Макрон, Драги — либо вы нажмете на Зеленского и принудите его к миру, либо я устрою голод в Африке, вы получите мириады беженцев в Европе, и ваши правительства будут смещены праворадикалами (которых я сам и профинансирую)", - написал Волков.

Путинский шантаж голодом не прошел. Теперь "на передовую будет отправлен фельдмаршал Холод". По словам Волкова, в ближайшие месяцы Путин постарается испугать европейцев перспективой замерзнуть в своих домах этой зимой.

Волков считает, что эту зиму нужно пережить, потому что если сейчас уступить Путину, то еще через 6-8 лет Европу почти наверняка будет ждать "ядерная зима".

Также он обратил внимание на то, что Путин прибегает к шантажу голодом и холодом не от хорошей жизни.

"Его военная авантюра провалилась. Путин стремительно лишается поддержки в России. Он тоже понимает, что у него есть разве что 2-3 месяца, чтобы зафиксировать перемирие на выгодных условиях. Это будут, вероятно, самые сложные 2-3 месяца, но потом Путин окончательно проиграет. Он уже проиграл, конечно, но сейчас его надо дожать, не дать ему отползти. Выдержать его последний удар", – резюмировал Волков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».