Российские пропагандисты рассказали, что Кириенко попал под ракетный обстрел ВСУ 5 19.07.2022, 12:00

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Сергей Кириенко

Замглавы администрации Путина пришлось прятаться в подвале.

Украинская армия обстреляла оккупированный россиянами город Новая Каховка в Херсонской области, когда там находился первый замглавы Администрации Путина Сергей Кириенко. Об этом написал в своем телеграм-канале российский пропагандист Семен Пегов со ссылкой на источники в Херсонской области. Также об этом сообщил близкий к Кремлю Telegram-канал Mash.

По данным Пегова, Кириенко побывал на Каховской ГЭС, а затем встретился с представителями российских регионов. Когда совещание закончилось, и его участники стали разъезжаться, ВСУ нанесли удар по ГЭС — предположительно, тремя ракетами, пишет «Медуза».

«Участники совещаний укрылись в подвальных помещениях. Из состава участников мероприятий никто не пострадал», — написал Пегов.

По информации Mash, в результате авиаудара по ГЭС погибли двое военнослужащих, еще один пропал без вести.

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