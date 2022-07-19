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Избыток рублей и валюты в белорусских банках приведет к обвалу процентов по депозитам

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  • 19.07.2022, 12:01
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Избыток рублей и валюты в белорусских банках приведет к обвалу процентов по депозитам

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В июне в банковской системе Беларуси сформировался избыток рублей и валюты, что привело к снижению процентов по депозитам населения и предприятий, и уже в июле—августе может вызвать обвал ставок, пишет select.by.

Юридические лица это уже ощутили. По данным Национального банка РБ, средняя ставка по их новым депозитам на срок до 1 года сократилась в июне до 8,83% с 11,85% в мае. По долгосрочным вкладам аналогичная ставка упала до 9,18% с 14,46%.

Физическим лицам повезло больше, так как банки не решились существенно сократить проценты по их вкладам, хотя и начали снижать их. Средняя ставка по новым краткосрочным вкладам населения в июне опустилась до 17,12% с 18,02% в мае. По новым долгосрочны вкладам ставка упала до 20,21% с 20,71%.

При этом снижения процентов по новым рублевым кредитам банков на срок выше 1 года не произошло. Средняя ставка по кредитам юридическим лицам на срок выше года в июне даже увеличилась до 19,05% с 18,93% в мае. В то же время, средняя ставка по рублевым кредитам предприятиям на срок до 1 года опустилась до 18,7% с 19,32% в мае.

Похожая динамика наблюдалась и со ставками по кредитам физическим лицам. В частности, средняя ставка по новым долгосрочным кредитам выросла до 14,36% с 13,49%.

Это связано, скорее всего, не с реальным ростом ставок по имеющимся депозитам в банках, а с тем, что некоторые банки в июне возобновили кредитование недвижимости и автомобилей, причем по сравнительно высоким ставкам. По краткосрочным кредитам населению средняя ставка в июне опустилась до 13,27% с 13,43%.

Таким образом, банки продолжают кредитовать население по ставкам, намного ниже процентов по депозитам физических лиц. Но это не означает, что они работают себе в убыток, банки получают дополнительный доход на обслуживании кредитов.

В сегменте валютных депозитов и кредитов в июне наблюдалась примерно та же картина, что и с рублевыми. А именно, в банках в июне возник избыток валютной ликвидности, в связи с чем они начали снижать проценты по вкладам, но при этом увеличили проценты по кредитам, которые в РБ выдаются только юридическим лицам.

Так, средняя ставка по новым долларовым депозитам юридических лиц на срок до 1 года в июне опустилась до 4,42% с 4,63% в мае. Аналогичная ставка по новым вкладам на срок выше 1 года снизилась до 4,18% с 4,55%. Таким образом, в мае, по-видимому, были достигнуты максимальные значения процентов по долларовым депозитам предприятий.

У физических лиц это произошло, по-видимому, в июне. Средняя ставка по новым долларовым депозитам населения на срок до 1 года в июне снизилась, но всего до 5,46% с 5,49%. Но аналогичная ставка по долгосрочным вкладам даже выросла до 6,69% с 6,57%.

Это указывает на желание банков остановить отток средств населения. И это им удалось: в июне сумма депозитов физических лиц в банках существенно выросла.

Несмотря на некоторое снижение стоимости долларовых ресурсов на внутреннем рынке РБ, коммерческие банки в июне значительно увеличили проценты по кредитам в долларах.

Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года поднялась до 9,73% годовых с 8,42% в мае. По долгосрочным кредитам аналогичные проценты увеличились до 10,62% с 9,58%.

Это может означать, что банки считают риски кредитования в долларах высокими. По-видимому, опасаются возникновения проблем с расчетами в долларах из-за санкций.

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