закрыть
19 июля 2022, вторник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из зала украинской Рады выгнали симпатика Лукашенко

19
  • 19.07.2022, 12:13
  • 5,966
Из зала украинской Рады выгнали симпатика Лукашенко

Он заявился в украинский парламент в форме ВСУ.

Украинские оппозиционные нардепы заставили внефракционного депутата, изгнанника из фракции "Слуга народа", Евгения Шевченко покинуть сессионный зал за несанкционированную форму ВСУ, пишет "Украинская правда".

Как свидетельствует видео, обнародованное украинским депутатом от "Европейской солидарности" Владимиром Вятровичем, претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.

"Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте.

Вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ.

Не позволим позорить честь настоящих защитников Украины!", - заявил Вятрович.

Напомним, Евгений Шевченко - украинский депутат, который ездил к Лукашенко. За это его и исключили из партии "Слуга народа".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин