Из зала украинской Рады выгнали симпатика Лукашенко 19 19.07.2022, 12:13

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Он заявился в украинский парламент в форме ВСУ.

Украинские оппозиционные нардепы заставили внефракционного депутата, изгнанника из фракции "Слуга народа", Евгения Шевченко покинуть сессионный зал за несанкционированную форму ВСУ, пишет "Украинская правда".

Как свидетельствует видео, обнародованное украинским депутатом от "Европейской солидарности" Владимиром Вятровичем, претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что тот был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.

"Сеанс экзорцизма под куполом Рады, или белорусская ДРГ в парламенте.

Вместе с коллегами из фракции "Европейская солидарность" выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ.

Не позволим позорить честь настоящих защитников Украины!", - заявил Вятрович.

Напомним, Евгений Шевченко - украинский депутат, который ездил к Лукашенко. За это его и исключили из партии "Слуга народа".

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