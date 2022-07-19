Потребительская корзина белорусов значительно подорожала 19.07.2022, 12:43

Инфляция набирает обороты.

В июне текущего года цены в Беларуси выросли на 17,6% к уровню 2021 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 17%, а в апреле – 16,8%.

Опубликованные данные позволяют оценить структуру инфляции. Так, за месяц выросло число товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину, цены на которые увеличились более чем на 10% в годовом выражении. В мае их доля составляла 69,8% потребительской корзины, а в июне – уже 71,8%.

Соответственно, снизилось число товаров и услуг с относительно низкими темпами роста цен. К примеру, доля товаров и услуг, подорожавших менее чем на 5%, составила всего 9,7% в июне против 9,9% в мае. Доля товаров и услуг с инфляцией от 5 до 10% сократилась до 17,4% в июне после 19,4% в мае.

Примечательно, что несколько возросла доля элементов потребительской корзины, где наблюдалось снижение цен. В мае таковых было 0,9%, в июне – уже 1,1%. Последнее может быть следствием сезонности цен на плодоовощную продукцию – на рынках и в магазинах появляется все больше продуктов урожая текущего года, цена на которые достаточно быстро снижается по мере увеличения сбора.

Так или иначе, рост цен не думает останавливаться. Сезонные цены, безусловно, будут работать на снижение потребительской инфляции, но прочие факторы пока играют на сохранение ее высоких темпов, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Закрытие рынков, перестройка транспортных маршрутов и дефицит отельных товаров будут сказываться на ценах все сильнее. Ручное регулирование и запреты вряд ли дадут долгосрочный положительный эффект: товары или будут продаваться по рыночной цене, или просто пропадут с рынка.

А вот падение покупательной способности в борьбе с инфляцией поможет: снижение потребительского спроса будет оказывать на цены сдерживающее воздействие.

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