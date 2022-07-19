Что изменит анонсированная база истории подержанных авто 19.07.2022, 12:46

Часть данных попадет в базу гостехосмотра.

В третьем квартале 2022 года в Беларуси обещают запустить базу данных по подержанным автомобилям. «Наша Ніва» разбиралась, как будет пополняться эта база, чем она может быть полезной для рядовых автолюбителей и какие нововведения будут в ней.

Базы данных, где можно получить сведения об истории подержанного авто, существуют во многих странах мира. Обычно в ней размещается информация о пробеге автомобиля, количестве собственников, дорожных случаях, нахождении в розыске, работе в такси и т.д.

На текущий момент, используя различные базы данных, в Беларуси можно бесплатно узнать: находится ли автомобиль в розыске, дату таможенного оформления, срок действия разрешения на допуск в дорожном движении (техосмотр) и срок действия страхового полиса.

Поэтому, в некотором смысле, база на портале электронных услуг не станет каким-то новым источником, а скорее систематизирует уже имеющиеся данные в одном месте.

Тем не менее, исходя из заявления директора Национального центра электронных услуг, помимо уже доступной информации, у белорусов появится возможность проверить пробег автомобиля. Что является очень важным аспектом.

Вероятно, что данные, касающиеся пробега автомобиля, будут попадать в базу от гостехосмотра, так как это, пожалуй, единственное место, где у собственника транспортного средства спрашивают о пробеге.

Другим местом, где у автовладельцев спрашивают о пробеге автомобиля, являются страховые компании. Но на пробег там смотрят только в случае, если автомобиль попадает на оценку ущерба после ДТП.

Страховщики обращают внимание на пробег, так как от этого показателя зависит уровень износа транспорта, что в свою очередь влияет на сумму выплат.

Таким образом, появление базы, где будет зафиксирован пробег на момент прохождения техосмотра, может уменьшить количество случаев, когда опытные собственники авто корректируют пробег, перед тем чтобы зайти к страховому эксперту.

Тем не менее, о наличии в базе данных об участии авто в ДТП речь не идет. Возможно, такие функции будут добавлены позже, так как при желании данные о ДТП также можно структурировать в единую базу. В тех же Штатах каждый факт обращения в страховую заносится в базу, где можно узнать, когда произошел тот или иной случай, какая часть авто пострадала и т.д.

Достаточно полные базы данных, посвященные истории авто, есть и в куда ближайших к Беларуси странах. Так, например, в соседней Польше есть государственный сервис «История автомобиля».

После введения нужных данных, пользователь получает много информации об истории автомобиля начиная от даты первой регистрации авто в стране до момента прохождения техосмотра. Данные о пробеге автомобиля, зафиксированные во время прохождения техосмотра, поляки начали собирать с 2014 года. А с 2020-го к этому добавились данные, которые фиксируются при проведении дорожного контроля.

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