ВСУ уничтожают оккупантов из немецких САУ PzH 2000: снаряды пробивают броню 19.07.2022, 12:50

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины уничтожают врага при помощи немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Украинским бойцам удается пробить даже броню оккупантов.

Видео работы гаубиц опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций. На кадрах видно, как после ударов ВСУ по позициям войск РФ над землей поднимается черный дым.

Для ударов использовали артиллерийские снаряды SMArt 155 также немецкого производства.

PzH 2000 оснащена 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

Также имеется возможность устанавливать блоки навесной динамической защиты на крышу и бока башни. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд – на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP.

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