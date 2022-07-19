Минчанин ограбил иностранца, чтобы купить себе «Мерседес» 19.07.2022, 12:58

Житель столицы настойчиво предлагал гостю поговорить.

Иностранец, приехавший в Минск к своей знакомой, стал жертвой ограбления, сообщает пресс-служба столичной милиции.

Утром мужчина возвращался в хостел. При себе у него было более 4000 долларов и дорогой мобильник. К нему подошел минчанин, который настойчиво предлагал поговорить. Через какое-то время он напал на иностранца, избил его, забрал деньги и мобильник, после чего скрылся.

Милиционеры задержали нападавшего. Оказалось, что это 44-летний неработающий минчанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. На деньги, изъятые у иностранца, он купил "Мерседес", а мобильный телефон продал.

Оперативники передали автомашину продавцу, а украденные деньги, которыми нападавший расплачивался за нее, вернули владельцу.

На минчанина завели уголовное дело за грабеж.

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