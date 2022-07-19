«Чудо-оружие» Путина не работает Юлия Латынина , «Новая газета. Европа»

19.07.2022, 13:06

Ракета Р-36М (SS-18 «Сатана»)

Фото: EPA

Блеф или мультики?

Сегодня мы поговорим о невидимых сущностях, которые окружают нас. Они везде. В воздухе, в воде и в небе. Они могущественны и непознаваемы для обычного человека. Об их существовании мы можем судить только с чужих слов и увидим их только в день Страшного Суда, когда они спустятся с небес, чтобы покарать всех, кто был против светлого града Китежа.

Вы, возможно, думаете, что я говорю об архангелах, но я говорю о стратегическом ядерном оружии и средствах его доставки, — всех этих «Авангардах», «Буревестниках», «Посейдонах», и прочих сущностях, за познание которых дают 15 лет за шпионаж.

В своем послании федеральному собранию 1 марта 2018 года Путин объявил о всех этих сущностях и даже показал мультики, в которых они летали. Эти мультики он почему-то упорно называл «видео». Он сообщил, что его послание носит «рубежный характер» и составляет «поворотный момент России», который «определяет судьбы нашей страны на десятилетия вперед».

Сейчас, во время войны в Украине, эти мультики представляются особо судьбоносными, потому что Путин явно верил в то, что говорил.

Путин скучал, когда говорил о здравоохранении и модернизации, это был дежурный номер. Но когда он заговорил о «новейших системах российского стратегического оружия, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне», его глаза начали сверкать.

Это была речь спасителя России, который придет с войском «Авангардов» на облаках.

На основных положениях этой речи до сих пор держится вся путинская стратегия сдерживания Запада. Президент РФ грозит Западу ядерным оружием, если те вмешаются в его войну в Украине, и выражает готовность погибнуть в ядерном огне: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут».

Эту доктрину можно назвать доктриной Атомного Православия, или Доктриной Архангела «Сатаны».

Что обещал миру Путин

Путин представил слушателям своего послания следующие системы.

1. Ракета «Сармат», идущая на смену «Воеводе».

«Сармат», — сообщил Путин, — будет оснащен гиперзвуковыми ядерными боеприпасами. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. При весе в 200 тонн он имеет короткий активный участок полета, что затрудняет его перехват средствами ПВО. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил Путин.

Ракета R-36M «Сармат».

Фото: Von Michael / Nuclear silo

Путин также продемонстрировал «видео» полета Сармата, нарисованное на компьютере.

2. Путин также сообщил о создании крылатой ракеты с «малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой». Он заявил, что она уже существует. «В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги».

Впоследствии эту ракету назвали «Буревестник».

С 2017 года у России, оказывается, есть совершенно фантастическое оружие. Как в романах Лема, у нас есть ракета, которая летает на ядерном реакторе.

Это, — цитирую Путина, — «низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

Путин снова попросил продемонстрировать видео, и это снова был мультик. «Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», — сказал Путин.

3. Посейдон

Помимо ракеты с ядерным реактором, — сообщил Путин — Россия создала подводные ядерные дроны, которые сами бесшумно пересекают океан, подходят к берегу Калифорнии или к Вашингтону, и там взрываются, опустошая побережье, или вызывают цунами.

Российский беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Фото: Минобороны РФ

«В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — сказал Путин.

Эти дроны могут поражать все, — побережье, моря, авианосцы, — ядерными зарядами, разумеется.

Путин заявил, что «В декабре 2017 года полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата»

И снова Путин попросил продемонстрировать видео, и снова это был мультик. Путин объявил конкурс на название этой систем, и назвали ее почему-то не «Садко», а «Посейдон».

4. Кроме этого, Путин сообщил о создании уникального средства доставки ядерного оружия, а именно «планирующего крылатого блока, испытания которого также успешно завершены». Этот блок впоследствии назвали «Авангард», и Путин не раз говорил о его магических свойствах.

«От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз», — сказал Путин.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский.

Фото: Минобороны РФ

«При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причем на несколько тысяч километров), так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется».

Путин снова попросил «Видео, пожалуйста, дайте», — и снова показали мультик.

Путин прямо сказал, что все это ужасающее оружие Судного Дня было сделано, чтобы с Россией, наконец, считались.

«Для чего мы это все делали? Для чего мы это говорили? Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам…

Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас».

То есть раньше не считались. А сейчас — должны считаться.

Существуют ли архангелы

Существует ли все это оружие, и если да, то во скольких экземплярах, и насколько оно реально опасно?

Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос.

В рамках нашего цикла «Утварь для убийства» мы уже разбирали много другого чудо-оружия Путина, которое тоже показывали на парадах и о котором много писали в СМИ. Это были и чудесные танки «Армата», и волшебные вертолетные ракеты «Гермес», испытанные в Сирии, и удивительная РЭБ, которая должна перехватывать управление беспилотников и вырубать связь противника.

И наш разбор этого чудо-оружия мы начинали с очень простого аргумента: это оружие никак не проявило себя в войне в Украине. «Арматы» нет, «Гермесов» нет, а российская РЭБ есть, но действует не совсем так, как заявлено.

Здесь же речь идет об оружии, которое никто не видел. Характеристики которого секретны. И которое по определению на поле боя применяться не будет до самого последнего момента.

Как разобраться — что здесь блеф, а что нет?

Конечно, можно просто сказать, что все это блеф и мультики.

Можно просто предположить, исходя из общих соображений и здравого смысла, что в Арктике не растут апельсины. Что в стране с дворцовой экономикой Бронзового века, где все отрасли экономики превращены в доходные кормушки, где задавлена частная инициатива, откуда убежали все ученые, а тех, кого не убежали, сажают за переписку с австрийскими коллегами, — никаких новейших систем вооружения создано быть не может.

Смешно думать, что в стране, где не могут сделать айфон, сделают гиперболоид инженера Гарина.

Смешно думать, что если нам врут относительно оружия, которое легко пощупать руками и действие которого легко увидеть в бою, — от сравнительно простых лазерных прицелов и приборов ночного видения до тех же «Армат», — то там, где речь идет о сверхсекретных образцах, которые никто не видел, — вот там-то мы превзошли и США, и Израиль, и Китай.

Как любил повторять покойный Антон Носик, «знание некоторых закономерностей освобождает от знания некоторых фактов».

Поэтому можно просто сказать, что в религии, которую создает Путин, ракеты «Авангард» и «Буревестник» играют роль архангелов Гавриила и Михаила. И что, собственно, единственное, что Путину удалось — это создать эту религию.

И сразу скажу, что это правильные резоны. Но есть детали. И вот деталями мы сейчас и займемся.

Старый добрый атом

Для того, чтобы оценить слова Путина об уникальности всех этих «аналогов_нет», надо прежде всего коротко напомнить о том, что у России есть.

Россия — ядерная держава, и у нее на вооружении, в полном соответствии с договором СНВ-3, находится 1420 ядерных и термоядерных боезарядов. У США развернутых боеголовок несколько меньше — 1365. Россия и США имеют примерно одинаковое число боеголовок, и в сумме оно составляет более 90% всех ядерных боеголовок в мире.

Кроме боеголовок, еще важны средства их доставки. Это так называемая «ядерная триада», — стратегические бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты — МБР.

Исторически стратегические бомбардировщики были первыми: они существовали еще до ядерных подводных ракетоносцев и МБР. В современном мире они — наиболее устаревшая часть ядерной триады. А если по-простому, то при нынешнем уровне развития спутников и других технологий воспользоваться этими самолетами по назначению просто нельзя. В России по состоянию на 1 мая 2017 года было 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 16 Ту-160.

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Фото: Sergey Krivchikov / Russian AviaPhoto Team

Вторая компонента ядерной триады — это подводные лодки. В СССР «Севмаш» в Северодвинске производил по 5-7 субмарин в год. Их собирали в гигантских эллингах 70 метров высотой.

СССР также делал то, чего не делал никто по причине неимоверной дороговизны: подводную лодку с корпусом из титана.

Практически это был конвейер по сборке субмарин. Когда он остановился, эти подлодки остались недостроенными, и перед заводом встала неразрешимая задача. На достройку этих лодок не было денег, на разборку — тоже. Эллинги надо было обогревать. Одна стоимость обогрева этих эллингов ложилась тяжелым бременем на всю остальную продукцию завода и делала ее неконкурентоспособной, а когда завод попытался производить гражданскую продукцию, то выяснилось, что он нормально работать на рынке не может. В 2005-м году «Севмаш» заключил с норвежцами договор о строительстве трех полупогружных платформ, сорвал все сроки, построил только две, и больше заказов не получал.

По состоянию на 1 марта 2017 года на боевом дежурстве в России стояли 10 атомных подлодок со 160 носителями. Это были лодки проектов «Дельфин», «Кальмар» и «Борей».

Еще в СССР в среде военных специалистов раздавались аккуратные голоса о том, что советские подлодки — вещь ограниченной полезности. Дело в том, что в силу географических особенностей береговая линия России, граничащая с Атлантикой не очень велика. Тихий Океан — другое дело. Там для российских подлодок есть оперативный простор. Но вот в Атлантику выйти — и, соответственно, атаковать Европу или Восточное побережье США — советские лодки могли в очень небольшом количестве мест. Места эти хорошо известны США, советские были подлодки шумные, да и по пути следования американцы наставили датчиков.

Ну и, наконец, третий и главный компонент ядерной триады — это баллистические ракеты. По состоянию на 1 октября 2016 года в России было 300 ракетных комплексов, способных нести более 1000 ядерных зарядов.

Без преувеличения можно сказать, что весь скептицизм, который мы выражали по поводу стратегических бомбардировщиков и даже (отчасти) подводных лодок улетучивается полностью, когда речь идет об МБР.

Это действительно оружие Судного Дня, которое никак нельзя перехватить.

Возьмем, для примера, ракету Р-36М, она же «Воевода», она же, по классификации НАТО, SS-18 «Сатана».

Ракета была разработана в КБ «Южное» в Днепропетровске и принята на вооружение аж в 1975 году, — почти 50 лет назад.

Ракета Р-36М (SS-18 «Сатана»).

Фото: EPA

Это отличная ракета. У нее две ступени, плюс она выстреливается из шахты так называемым «пороховым аккумулятором давления». Грубо говоря, это такая третья недоступень, которая отстреливается тут же.

Формально дальность ракеты обозначается как свыше 10 тыс. км, но это формально. Потенциально эта ракета может облететь вокруг Земли, хоть через Южный, хоть через Северный полюс, и в назначенный момент ударить вниз.

Именно начало разработки «Сатаны» и перспектива насыщения космического пространства ядерными ракетами, которые в любой момент могут ударить по любой точке пространства, побудили заключить договор СНВ-2, который запрещал МБР летать в космос.

Гражданский вариант «Сатаны» — ракета «Днепр» — это ракетоноситель среднего класса, способный вывести на низкую околоземную орбиту груз до 4,5 тонн.

«Сатана» в ее исходном варианте совершает суборбитальный полет.

Она несет 10 разделяющихся боеголовок и — внимание — 40 тепловых ловушек, которые отстреливаются вместе с боеголовками и первоначально от них неотличимы.

Боеголовки входят в атмосферу и разгоняются до гиперзвуковой скорости свыше 20 махов, как и вообще любой объект, падающий на землю из космоса. Никаких шансов перехватить боеголовки у ПРО противника нет.

Разумеется, есть вопрос о техническом состоянии этого оружия. На словах все хорошо: ядерный арсенал регулярно инспектируют, ракеты ставят на дежурство, заливают токсичным и все разъедающим топливом, — диметилгидразином, потом топливо сливают, ракеты регулярно отстреливают. Гигантский архив данных о коррупции в Минобороны, недавно переданный Владимиру Осечкину из Gulagu.net в рамках подковерной борьбы силовиков, свидетельствует, что это не так. «Из этих ракет одни не взлетят, а другие взорвутся в шахтах», — говорит Осечкин.

Но и это неважно. Как показывает опыт войны в Украине, в российских колоннах тоже до пятой части бронетехники не едет, ломается, стоит возле дороги. Но оставшейся так много, что она наносит чудовищный ущерб. Даже одна взлетевшая МБР с 10 боеголовками означает неприемлемый ущерб для США. А в случае ядерной войны точно взлетит больше одной.

Итак, у России есть ядерное оружие и его носители. Этого оружия хватит, чтобы нанести США неприемлемый ущерб. Это оружие придумал не Путин. Оно ему досталось от СССР. Как герой научно-фантастического романа, который нашел кладбище погибшей цивилизации и выкопал оттуда какую-то ржавую Звезду Смерти, Путин размахивает дубинкой, которую создал не он.

Теперь посмотрим, что Путин сделал в дополнение к этому существующему оружию.

«Нас никто не слушал», — пожаловался Путин Федеральному Собранию в 2018 году. По состоянию на 1 июля 2016 года у Путина было 300 ракет с 1000 ядерных боеголовок, и его никто не слушал.

Вот что такое он построил, чтобы его слушали?

Ту-160 «Белый лебедь»

12 января 2022 года — то есть за месяц с небольшим до войны, российские государственные СМИ поведали о крупнейшем достижении.

А именно.

С аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М.

Российский стратегический ракетоносец Ту-160М.

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М, — пишут «Известия», — была развернута по решению президента России Владимира Путина.

Что такое Ту-160М «Белый лебедь», полет которого вызвал такой восторг?

Ту-160 — это стратегический бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный еще в 1970-ые годы.

Он обладает рядом уникальных конструктивных особенностей: это самый тяжелый бомбардировщик мира и самый быстрый. Во время полета в его кабине из-за особенности советского подхода к системе обеспечения поддерживалось такое же давление, как на высоте 5 тыс. метров, то есть лететь весь полет надо было в кислородной маске, а грохот стоял такой, что на 45 децибел превышал болевой порог. Этот музейный экспонат впервые поднялся в воздух 18 декабря 1981 года, то есть 40 лет назад.

СССР планировал произвести около 100 Ту-160, сделали 20. Во время распада СССР почти все они стояли в Украине, часть вернули в счет платы за газ, остальные порезали. В Казани в цехах стояли недостроенные Ту-160, так же как в Северодвинске стояли недостроенные субмарины.

Победная реляция «Известий», посвященная первому полету нового Ту-160М, гласит:

«В рамках выполнения программы по госконтракту между Минпромторгом и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифровали конструкторскую документацию на Ту-160М». «Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Ну, согласитесь, классно. Чертежи 1970-х годов, которые были на ватмане, удалось оцифровать. Это выдающееся достижение. Известный авиаэксперт Вадим Лукашевич говорит, что это было непростой задачей, и что для этого непосильного труда привлекались все КБ страны. На очереди оцифровка царь-пушки.

Вадим Лукашевич не сомневается, что Ту-160М, который поднялся в воздух, действительно прошел модернизацию. У него новые двигатели и новая авионика.

Но вот в чем сомневается Лукашевич, — в том, что самолет собран «с нуля». «По репортажам из Казани было видно, что с 1990-х годов два или три Ту стоят в цехе окончательной сборки. Их собрали до этого. Но ведь это не единственный цех. И наверняка там по другим цехам много что стояло», — говорит Лукашевич.

Это второй ключевой вопрос — действительно ли самолет собран с нуля?

Ведь для того, чтобы это сделать, нужно восстановить цепочки кооперации, которые давно распались, и открыть заводы, которые давно обанкротились.

Нужны рабочие и инженеры, которые давно ушли на пенсию или умерли. Нужен двигатель НК-32, который СНТК им. Кузнецова перестал выпускать в 1993 году. С 2013 года он пытается возобновить их производство. К 2018 году он должен был сделать четыре двигателя. Согласно данным СМИ, они были закончены только в августе 2020 года. Военный эксперт Павел Лузин относится к этим реляциям скептически и заявляет, что «Самарский НТК им. Кузнецова утратил возможность производить двигатели».

Кроме того, эксплуатация Ту-160М требует огромных затрат. Обычно пишут, что один час полета Ту-160 требует 64 человекочасов подготовки, но Павел Лузин говорит, что настоящая цифра — это 250 человекочасов. «Когда в декабре 2018 года два Ту-160 летали в Венесуэлу, их сопровождал Ан-24 с запчастями и Ил-62 с ремонтной бригадой», — напоминает Лузин.

Стоимость применения Ту-160 такова, что в войне с Украиной он до сих пор ни разу не был замечен, хотя другие стратегические бомбардировщики, — Ту-22М и Ту-95 постоянно бомбардируют Украину очень дорогими и очень старыми крылатыми ракетами Х-22 и Х-101, предназначенными в том числе для снаряжения ядерными боеголовками.

Все это, однако, мелочь по сравнению с самым главным вопросом. «Белый лебедь» разрабатывался в 1970-х годах, как российский ответ американскому стратегическому бомбардировщику B-1.

Тактика применения обоих самолетов в 1970-80-х была одинаковая.

Взлетает Ту-160 на прямом крыле, у которого высокий коэффициент подъемной силы. Но на больших скоростях у прямого крыла стремительно нарастает лобовое сопротивление. Поэтому при большой скорости он переходит на стреловидное крыло.

Он летит на обычной высоте и крейсерской скорости, сберегая топливо, до рубежа, за которым начинает действовать ПВО противника. Там он резко снижается до 100 метров и увеличивает скорость (почти до скорости звука, но не переходя ее). Другой вариант — он снижается не так низко, но переходит на сверхзвук.

Фото: Guillem Sartorio / Bloomberg / Getty Images

В 1970-х годах самолет на большой скорости и малой высоте был невидим для радаров и малоуязвим. Ту-160 углубляется на территорию противника, выпускает по цели ракету — в случае Ту-160 это Х-55 с дальностью полета в 2500 км, — и возвращается.

Почему Ту-160 называется «Белый лебедь»? Потому что он весь, даже сверху, выкрашен белой краской. Почему? Потому что белый свет лучше всего отражает свет ядерного удара, в том числе и падающий сверху.

Проблема в том, что вся эта концепция, — и изменяемая стреловидность с ее громоздкими механизмами, и преодоление рубежа ПВО на малой высоте — устарели, как царь-пушка. Всего этого больше нет, и применять это на театре военных действий такое же безумие, как гордо спустить со стапелей трехпушечный бриг и хвастаться, что он сейчас задаст жару американским авианосцам и у него новейшая электронная система управления парусами.

Во-первых, устарела сама концепция изменяемой геометрии крыла: с появлением новой электроники его сменило «летающее крыло», выполненное по технологии «стелс», и принцип fly by wire (технология элекродистанционного управления). Самолеты сделались суперманевренными, а устойчивость их поддерживается электроникой, за которой не успеют рефлексы никакого пилота.

Во-вторых, с развитием спутников и ПВО исчезла всякая надежда гигантскому, сияющему на всех экранах радаров самолету незамеченным пробраться на территорию противника.

Сейчас даже американский B-1 не используется так, как раньше. Он не пересекает рубеж ПВО. Он подлетает к нему, выпускает standoff missile (т.е. крылатую ракету, которая бьет цель так, что носителя не достанешь), и улетает обратно. Для В-1 это Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), и AGM-183A «Arrow» hypersonic missiles. Именно так, кстати, Россия использует свои Ту-22М и Ту-95 в Украине.

Кроме того, если обстановка позволяет (читай — у противника нет серьезных средств ПВО), то стратегические бомбардировщики просто тупо сбрасывают самые обычные бомбы, поддерживая наземные войска. Именно так использовался B-52 во время операции Enduring Freedom в 2001 году в Афганистане. «Я бы на месте солдат на земле не хотел бы, чтобы такое делали в мою поддержку доблестные русские соколы на Ту-160», — саркастически замечает польский летчик Марек Цишевски.

Да, B-1 продолжает состоять на вооружении американской армии. И не только он, но и упомянутый выше еще более старый стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, который вообще полетел впервые аж в 1952 году.

Но все-таки уже в 1997 году американцы приняли на вооружение стратегический бомбер следующего поколения, — а именно, летающее крыло B-2. Это дозвуковой самолет, который делает упор на технологию «стелс», а вовсе не на сверхзвук и изменяемую геометрию крыла.

Что же до B-1, советским аналогом которого является Ту-160, то их было сделано 100 штук. Производство его было остановлено в 1980-х, и последний раз в заголовках новостей B-1 упоминался в июне 2019 года, когда Popular Mechanics сообщили, что из оставшихся на вооружении США 62 этих почтенных пенсионеров летают лишь 10.

Мало того, что дедушка B-1 не используется больше как носитель ядерных зарядов, — у него удалены пилоны, на которых он может их нести.

Китайский Xian H-20, который должен быть поставлен на вооружение в 2025 году, использует технологию «стелс». Американский Northrop Grumman B-21 Raider, который должен быть поставлен на вооружение в 2026–2027, использует технологию «стелс». И даже российский ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации), который должен заменить устаревшие Ту-160, использует технологию «стелс».

Очень сомнительно, что даже эти новые бомбардировщики могут куда-то долететь. Дмитрий Рогозин — человек, которого трудно заподозрить в заниженных оценках российского ВПК, — еще в 2012 году заявил, что ПАК ДА никуда никогда не долетит. Потому что при современных спутниках и ПРО использовать все эти стратегические бомбардировщики для незаметной доставки ядерного заряда, — это все равно что пытаться вскрыть банковский сейф незамеченным на глазах 10 телекамер.

***

Теперь вы мне скажете: Латынина нас обманула.

Она обещала поговорить о новых стратегических вооружениях, которыми Путин грозит миру, а рассказывает о каком-то старом летающем сундуке.

Ответ: это вас обманула не я. А российская пропаганда. Еще раз напомню: музейный оцифрованный стратегический сундук взлетел 12 января 2022, — за 42 дня до вторжения в Украину. Российские СМИ уделили массу времени этому событию. Государственные телеканалы публиковали победные репортажи.

Вся стратегия Путина по ядерному сдерживанию свободного мира заключалась в том, чтобы грозить ему новейшим, не имеющим аналогов ядерным оружием, которое превратит США и Европу в радиоактивный пепел раньше, чем они вздохнут.

В этих условиях было бы логично накануне войны провести испытания «Посейдона», или «Авангарда», или «Буревестника». А нам вместо этого показывают сундук.

Что из этого следует?

Что ничего, кроме сундука, нет.

Как мы уже сказали, американский пенсионер B-1, несмотря на свой почтенный возраст, неоднократно подвергался апгрейдам. Вопрос: мы можем себе представить, чтобы Белый Дом с торжеством заявил, что вот вы знаете, мы старичка оцифровали и поставили ему свежую вставную челюсть в виде Fully Integrated Data Link? Или чтобы СССР в 80-х с помпой показал военную приемку очередного Ту-160 по телевизору?

Но что же происходит с остальным супероружием Путина, при помощи которого он «заставит весь мир слушать себя» ? Если Ту-160 не поможет, то, возможно, РФ хотя бы поднимет ядерное цунами у берегов США, как обещала пропаганда? Или создаст ракету, способную огибать Южный и Северный полюс? Об этом мы поговорим во второй части этого обзора.

Юлия Латынина , «Новая газета. Европа»

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