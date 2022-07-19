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Россиянка из Пермского края идет пешком в Минск, чтобы выразить антивоенную позицию

  • 19.07.2022, 13:07
Россиянка из Пермского края идет пешком в Минск, чтобы выразить антивоенную позицию
иллюстрационное фото

По дороге она будет разговаривать с россиянами и белорусами.

Нонако — так 29-летняя девушка из Пермского края просит себя называть — отправилась в пеший поход из родного поселка до Минска. Она планирует пройти 2500 км, чтобы по пути говорить с россиянами и белорусами о войне и в Украине и собирать деньги на помощь политзаключенным, пишет издание «7х7».

Ради безопасности героини сайт не раскрывает ее имя, адрес ее дома и маршрут похода, не публикует ее фотографии.

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