«Трехкомнатную квартиру можно снять за 250 долларов» 2 19.07.2022, 13:49

2,044

Белоруска рассказала, сколько стоит жизнь в Китае.

В Китай Татьяна отправилась в начале мая прошлого года по приглашению модельного агентства. Изначально девушка планировала провести там 4 месяца, на которые был рассчитан контракт, а затем вернуться обратно в Беларусь. Однако локдауны, которые для Поднебесной не редкость, и последующие предложения по работе заставили белоруску задержаться. Татьяна рассказала Myfin.by, что нужно для въезда в Китай, как жить при постоянных карантинных ограничениях и насколько местные цены отличаются от белорусских.

«Провела на карантине 3 недели и заплатила за это больше 2000 рублей»

— С трансфером в Китай мне, можно сказать, повезло, так как в начале мая прошлого года из Минска был прямой самолет до города Хух-Хото, который находится в 500 километрах от Пекина. Билет стоил около 1000 долларов, а лететь нужно было 11 часов, но зато без пересадок. Сейчас, насколько мне известно, в Китай можно улететь из Москвы.

Что касается документов, то требовался только отрицательный результат ПЦР-теста. Также мои работодатели, когда я уже была в Китае, оформили мне вид на жительство, чтобы сделать потом визу, без которой в стране находиться нельзя. Но сейчас, насколько я знаю, виза нужна сразу: без нее в Китай не пустят. Поэтому этим вопросом нужно заниматься из Беларуси, и желательно иметь на руках приглашение на работу.

— По прилете в Китай снова делают ПЦР-тест, так как белорусским анализам там не доверяют. После этого всех пассажиров отправляют на своеобразный допрос, где какой-то человек на русском языке задает различные вопросы: болели ли вы коронавирусом, с какой целью прилетели в страну, есть ли в Китае знакомые, куда конкретно направляешься и так далее. У каждого по-разному.

А дальше всех отправляют на двухнедельный карантин в отель, где всех расселяют по отдельным номерам. И где-то на второй-третий день приходит результат теста. Если он положительный, то человека сразу забирают в больницу, где, как мне говорили, ужасные условия: к примеру, нет душа, да и сами палаты в не самом хорошем состоянии.

— Если тест отрицательный, то вы остаетесь в отеле до конца срока карантина. Там каждое утро приходят специальные люди, чтобы измерить температуру и взять мазок изо рта. В принципе, условия нормальные: уютные комнаты, четырехразовое питание. Если что-то не нравится из еды, то можно заказать у персонала что-нибудь другое. Но проживание в отеле не бесплатное: 2 недели обошлись в 5600 юаней (около 2200 рублей).

После двух недель дают справку о том, что ты здоров, и можно уже отправляться по своим делам. Я полетела в Ханчжоу (город в 200 километрах от Шанхая), куда меня позвали на работу. Однако по прилете туда снова пришлось сидеть на карантине, но только уже неделю и в своих апартаментах. Зачем это было нужно, я не знаю.

— Другие ребята с моего рейса больше на изоляцию не уходили, но мне мое агентство сказало посидеть дома. Никуда выходить было нельзя: еду заказывала доставкой. Еще ко мне один раз приходили врачи померить температуру и узнать о самочувствии. На этом все. В итоге суммарно провела на карантине 3 недели.

«Пока не наденешь маску, автобус никуда не поедет»

— Когда прилетела, жестких ограничений не было. Нужно было только носить маску. Потом появилось приложение с health-кодом, который обновляется каждый день. Если он зеленый, то можно выходить на улицу, а если красный — лучше никуда не высовываться. Как этот момент проверяют, я не знаю. Нет такого, чтобы ко мне постоянно приходили врачи и мерили температуру или делали ПЦР-тест. Возможно, логика такая, что если ты никуда не обращаешься, хорошо себя чувствуешь, то со здоровьем все нормально.

Ношение маски и зеленый health-код — два обязательных условия, чтобы попасть в общественные места. Не дай Бог тебе зайти в автобус и не надеть маску: водитель даже двери не закроет и никуда не поедет, пока ты не наденешь правильно маску.

— Однако такие порядки только в небольших городах, вроде Шаньтоу (5,5 миллионов населения), где я живу. К примеру, Пекин сейчас вообще закрыт. Можно только договориться с нелегальными таксистами, которые за огромные деньги тебя довезут. Что касается других мегаполисов, вроде Шанхая, Шэньчжэня, Гуанчжоу и так далее, то там довольно жесткие порядки.

— Во-первых, людям необходимо каждый день утром сдавать ПЦР-тесты. Если ты его не сделал и срок действия анализа истек, то никуда нельзя попасть: ни в общественный транспорт, ни в магазин, ни в аптеку. Но делать их не сложно. В Шанхае, к примеру, в каждом дворе есть мобильные лаборатории, где берут мазок. Правда, иногда можно застрять в очереди.

Во-вторых, в городе могут неожиданно объявить локдаун и если ты в это время находился в офисе, то вынужден будешь там просидеть, пока ограничения не снимут.

Я видела фотографии людей из Шанхая, которые ночевали на парковках, в ресторанах. А еще показывали видео, как толпа выбегала из торгового центра, чтобы попасть домой. Потому что если тебя закрыли, то все, выйти никуда больше нельзя. А локдаун может продлиться несколько месяцев.

Но сейчас там таких жестких ограничений нет: только ПЦР нужно каждый день делать. Как я понимаю, правительство вводит такие жесткие меры в мегаполисах, потому что их население исчисляется в десятках миллионов человек (население Шанхая — более 26 млн). А такое количество людей очень сложно контролировать и сдерживать вспышку вируса.

«Трехкомнатную квартиру можно снять за 250 долларов»

— По ценам в Китае все адекватно: примерно так же, как в Беларуси. Если говорить о продуктах, то тут довольно дешевые тропические фрукты. К примеру, килограмм манго стоит 8 юаней (чуть больше 3 рублей). Почему-то дорогие яблоки: один плод может обойтись в 5 юаней (почти 2 рубля).

— В Китае довольно дешевый рис: можно найти по 1 юаню (39 копеек) за 100 г. Йогурты стоят около 6−8 юаней (2,3−3,1 рубля). Очень дорогой шоколад: цена на российскую «Аленку» и швейцарский «Tablerone» варьируется в районе 20 юаней (7,8 рубля). Но с шоколадом здесь вообще напряженка: выбор совсем небольшой.

С ценами в заведениях Китая все намного сложнее. Можно оставить и 15 юаней (около 6 рублей) в местном «маке» или забегаловке с традиционной едой. Есть заведения, где только пицца стоит 300 юаней (около 113 рублей), а полноценный ужин обойдется в 1000 юаней (около 377 рублей).

— Что касается транспорта, то билет в автобусе стоит 2 юаня (78 копеек) вне зависимости от расстояния. Цены на такси зависят от конкретного города. В Шаньтоу в среднем поездка обходится в 10−15 юаней (4−6 рублей), в провинции недалеко от Пекина — в районе 25−30 юаней (10−12 рублей), а в Шанхае однажды заплатила 150 юаней (почти 60 рублей).

Поезда — не сказала бы, что дешевые: из Шаньтоу до Гуанчжоу билет будет стоить 200 юаней (около 78 рублей). Между городами где-то 360 километров и ехать 3 часа. А вот на самолет можно словить бюджетные билеты: к примеру, за полет из Пекина до Гуанчжоу можно заплатить 500 юаней (195 рублей).

— С жильем все тоже по-разному. В Шаньтоу можно снять трехкомнатную квартиру, где будет вся мебель, бытовая техника и неплохой ремонт, за 1700 юаней в месяц (660 рублей).

Я, например, снимаю за 2000 юаней (777 рублей). Максимальная коммуналка в таких апартаментах — 300 юаней (116 рублей).

— В крупных городах ценник, естественно, выше, но не могу сориентировать, насколько. Знаю только, что есть люди, которые за большие деньги могут снимать старую комнатку, а другим удается за небольшую сумму арендовать «трешку». Тут много факторов влияют: и расположение, и ремонт, и наличие мебели с техникой, и везение.

«Китайцы до 40 лет живут с родителями и все расходы делят на семью»

— По моим подсчетам, чтобы комфортно жить в Китае, нужно зарабатывать около 1000 долларов. Если наладить логистику и снять с себя вопросы по жилью, за которое, как правило, если ты приезжаешь работать, платит работодатель, то этих денег вполне достаточно. Еда тут по доступным ценам, одежда — дешевая. И заработать такие деньги экспатам вполне реально. К примеру, артистов зовут сюда на ставку минимум 10 тысяч юаней (почти 3900 рублей), моделям гарантируют 1000 долларов в месяц.

— А вот самим китайцам платят по-разному: может быть зарплата и 4000 юаней (1550 рублей), может и 30 тысяч юаней (11,6 тысячи рублей). Все, как и в Беларуси, зависит от профессии, навыков, специализации и опыта. Но здесь многие китайцы живут с родителями и до 30, и до 40 лет, поэтому все расходы на жилье, продукты и так далее делятся на всех, поэтому на зарплату в 4000 юаней (1550 рублей) можно очень даже комфортно жить.

Сама я не рассматриваю вариант остаться тут на всю жизнь. Безусловно, Китай — приятная страна, и хотелось бы периодически прилетать сюда. Но и в Беларусь окончательно возвращаться пока не собираюсь: можно погостить у семьи, родственников, и, если будет возможность, то дальше путешествовать и смотреть мир. Домой всегда смогу вернуться — это самое легкое в данный момент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».