Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС 1 19.07.2022, 13:31

Глава Еврокомиссии назвала это историческим моментом.

Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что 19 июля Албания и Северная Македония начинают переговоры о членстве в ЕС, пишет liga.net.

"Этот исторический момент – ваш успех. Результат вашего упорного труда. Еврокомиссия поддерживала вас во всем. Мы будем продолжать это делать", – заявила Усрсула фон дер Ляйен.

Глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски сказал, что переговоры стартовали после 17 лет ожидания.

"Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но верно вливаемся в большую европейскую семью", – написал он.

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