В украинском Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

В украинском Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью5
- 19.07.2022, 13:38
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С белорусской стороны усилилась разведка с помощью БПЛА.
В Беларуси продолжается ротация военных на украинско-белорусской границе.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, которые привлечены к прикрытию участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БпЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.