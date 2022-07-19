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В украинском Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

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  • 19.07.2022, 13:38
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В украинском Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью

С белорусской стороны усилилась разведка с помощью БПЛА.

В Беларуси продолжается ротация военных на украинско-белорусской границе.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях продолжается ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, которые привлечены к прикрытию участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БпЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.

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