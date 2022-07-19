В Беларуси украинскую соль продают по астрономической цене 4 19.07.2022, 13:27

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Товар стал дефицитным.

Издание «Наша Ніва» обратило внимание, что на фоне сахарного ажиотажа в сети появилось много частных объявлений и о продаже соли — за известную поваренную каменную соль украинского производства просят от 40 до 50 рублей за 1,5 килограмма. Продавцы обосновывают это тем, что «это наилучшая соль для солений».

Корреспондент «Нашай Нівы» как физическое лицо спросил у продавцов, есть ли на товар с такими ценами спрос и возможен ли торг.

Продавцы обосновывают такую цену на товар тем, что он стал дефицитным: «в магазинах его нет». Но говорят, что торг уместен. Правда, когда мы предложили в разговоре 10 рублей за пачку, нам отказали в сделке.

«Это просто дефицит, у нас этой соли нет. А по 1,5 килограмма тем более», — объяснил продавец.

Еще один из продавцов согласился продать последнюю пачку за 10 рублей, «не меньше», но только потому, что она осталась одна.

«Остальное быстро разобрали, было 12 пачек», — рассказал мужчина, опубликовавший объявление сутки назад.

Автор еще одного объявления поделился, что выложил предложение в сеть в три часа ночи, а уже на 11 часов дня у него осталось 9 пачек с 15 — дефицитную соль разбирают по заявленной цене — 50 рублей за 1,5 кг.

Стоит отметить, что килограмм белорусской соли от «Мозырьсоль» при этом стоит от 50 до 70 копеек. Солигорскую каменную соль первого помола в «Е-доставке» можно приобрести в общей сложности за 29 копеек.

Правда, в комментариях люди жалуются: «Нормальная соль, но в отсутствии украинской», «Помол мельче, чем у украинской соли, к которой мы привыкли», «Украинская соль с Артемовского завода была лучшей».

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