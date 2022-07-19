В Могилевском онкодиспансере задержали врача-анестезиолога

В Могилевском онкодиспансере задержали врача-анестезиолога2
- 19.07.2022, 13:57
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Силовики пришли к медику в его последний рабочий день.
В Могилеве на рабочем месте задержали врача-анестезиолога онкологического диспансера Дмитрия Морозова, сообщает газета «Новы час».
Силовики пришли к медику 18 июля, в его последний рабочий день. По данным издания, семья врача ждала визу, чтобы уехать из Беларуси.
— На работе сломали все шуфлядки, забрали рабочий компьютер, — рассказал газете источник.
В публикации уточняется, что в 2020 году Дмитрий вышел из официального профсоюза и пытался создать независимый.
Напомним, 8 июля стало известно о задержании двух врачей из РНПЦ детской онкологии: Юлии Жаранковой и Александра Мелешко.