Каковы перспективы свержения Путина: мнение биографа Горбачева и Хрущева 3 19.07.2022, 14:04

2,976

Названы пять сценариев завершения войны.

Власть, которую сконцентрировал в своих руках российский диктатор Владимир Путин, превосходит даже власть советских лидеров Никиты Хрущева и Михаила Горбачева, каждого из которых пыталось свергнуть его окружение.

Об этом в своем материале для журнала Foreign Policy пишет лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман, американский политолог и историк, советолог, автор биографий Никиты Хрущева и Михаила Горбачева, а также многих других работ об СССР и советско-американских отношениях.

Детально анализируя биографию Владимира Путина и его мстительность, Таубман в финале своей статьи оценивает пять возможных сценариев развития и завершения войны, которую диктатор развязал против Украины.

Первый из них предполагает продолжающиеся военные неудачи России — настолько серьезные, что Путин будет свергнут или признает свое поражение в Украине до того, как его свергнут. «Но как биограф Никиты Хрущева и Горбачева я могу засвидетельствовать, что власть Путина превосходит даже власть этих коммунистических лидеров», — пишет американский историк. Он напоминает, что коммунистическое Политбюро свергало Хрущева дважды: впервые в 1957 году, когда ему удалось переиграть своих противников; и лишь со второго раза, в 1964 году, Хрущева все же сместили. А попытку путча против Горбачева в августе 1991 года осуществила группа высших партийных, правительственных и военных чиновников, которые организовали неудавшийся переворот.

«У Путина таких проблем пока не возникало — и не похоже, что возникнет, — полагает Таубман. — [В современной России] не существует таких органов, как Политбюро или Центральный комитет партии, которые обладали бы по меньшей мере теоретическими полномочиями сместить Путина, а в российской и советской традиции нет долгосрочных прецедентов военных переворотов против верховных лидеров, не говоря уже о свободных и честных выборах».

Что же касается вероятности того, что сам Путин признает поражение, «то вся его жизнь свидетельствует о его решимости этого не делать», полагает Таубман, который в статье детально разбирает многолетнюю привычку российского диктатора мстить и не прощать тех, кого он считает своими «обидчиками».

Второй сценарий — победа России над Украиной, на что, очевидно, надеется Путин. «Но до сих пор этого не случилось, и если Запад продолжит оказывать массированную поддержку Киеву, то и этот сценарий представляется крайне маловероятным», — констатирует историк.

Третий сценарий — своего рода компромисс, варианты которого предлагали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и который, по-видимому, поддерживают такие западноевропейские лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон. Такой гипотетический «компромисс» предполагал бы урегулирование, основанное на возвращении к статус-кво с линией фронта по состоянию на 23 февраля 2022 года. «Будет ли это приемлемо для Путина? Вероятно, нет, если только он, используя свой огромный пропагандистский аппарат, не подаст это как победу, — рассуждает Таубман. — Но даже если бы ему это удалось, разве захотела бы или смогла бы Украина, подвергшаяся столь жестоким зверствам, [согласиться на подобный вариант]?»

Четвертый сценарий заключается в том, что война будет продолжаться неопределенно долгое время. «Это, увы, наиболее вероятный сценарий, потому что он соответствует личности Путина. Похоже, именно этого ожидает и большинство россиян», — полагает Таубман. Продолжится ли в таком случае война с нынешним размахом или превратится в замороженный конфликт, как это произошло в Грузии или между Арменией и Азербайджаном — пока неясно, считает историк. «Но после всего зверского кровопролития в Украине и той ожесточенной вражды, которую оно породило, трудно представить, что боевые действия полностью угаснут», — считает Таубман.

Если только в пятом сценарии Путин не решится выйти из тупика или предотвратить свое вероятное поражение, применив ядерное оружие.

В прошлом очень немногие наблюдатели ожидали от него таких действий. Однако точно так же мало кто — как, признается Таубман, и он сам — ожидал, что Путин вторгнется в Украину, даже после того, как стянул почти 200 тыс. солдат к ее границе. «Причина в том, что его решение начать такую войну казалось настолько не в его характере [с учетом расчетливости Путина]», — отмечает политолог. Однако в своей статье он уже постфактум анализирует всю биографию диктатора, объясняя, почему решение развернуть полномасштабную войну с Украиной было все же скорее закономерным для хозяина Кремля.

«Многочисленные претензии Путина к Западу, возрожденная им националистическая идеология и мечта о возрождении Российской империи, его недавняя изоляция во время пандемии и, возможно, еще и скрытое заболевание, если оно у него действительно есть, — все это помогает объяснить его кровавую войну против Украины. Но все эти причины, словно слоеный пирог, кроются в человеке, главный мотив жизни которого — яростная решимость избежать поражения, атакуя тех, кто, по его мнению, унижает и предает его», — пишет Таубман.

И если исходя из этого нападение на Украину «было настолько в духе Путина, то кто сказал, что переход к ядерному оружию — не буде таковым?»

По мнению Таубмана, реализация ядерных угроз Путина зависит от многих факторов. «Обратится ли он на деле к применению широко обсуждаемой идеи российской военной доктрины об „эскалации ради деэскалации“? Будет ли он достаточно уверен, что применение „небольшого“ тактического ядерного снаряда не приведет к полномасштабному обмену ядерными ударами? Нарушит ли он табу, препятствующее любому использованию ядерного оружия с 1945 года? Будем надеяться, что нет. Но если он решит, что такой ход — единственный способ избежать унизительного поражения, то некогда невообразимое станет слишком вероятным», — опасается Таубман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».