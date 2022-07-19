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Белорусы показали, как выглядят полки в польском «Ашане», «Бедронке» и «Жабке»

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  • 19.07.2022, 14:18
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Белорусы показали, как выглядят полки в польском «Ашане», «Бедронке» и «Жабке»

Репортаж с шопинга в продуктовых магазинах Варшавы.

Прошлись по продуктовым магазинам Варшавы, чтобы изучить ассортимент и цены.

Белорусская пропаганда регулярно вещает о проблемах у соседей, в том числе про повышение цен, дефицит соли, инфляцию.

Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по магазинам Варшавы, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле.

Шопинг первый: «Ашан»

Маршрут построен: выбираю три ближайших к дому магазина с разным ассортиментом и ценовым диапазоном. Сначала отправляюсь в «Ашан», который схож с белорусским «Еврооптом».

Здесь большой выбор, есть выгодные скидочные предложения, и цены на некоторые позиции — ниже средних.

Взяв продуктовую корзину, первым делом отравляюсь к стеллажу с сахаром и солью. И то, и другое — в достаточном количестве, а очередей ни за солью, ни за сахаром — нет.

На стеллаже стоит сахар двух видов — за него просят 3.98 и 4.38 злотых. Это 2.13 и 2.35 белорусских рубля соответственно (тут и далее, по курсу от 18.07.2022). Соли на полках изобилие: мелкая, каменная, йодированная, розовая, гималайская, для маринования мяса и т.д.

За обычную столовую предлагают 2.29 злотых (1.23 бел. руб.).

Далее двигаюсь к стеллажу бакалеи и масла. В корзину отправляется 400 грамм гречневой крупы за 5.69 злотых (3.05 бел. руб.). Что касается подсолнечного масла – его средняя цена варьируется в пределах 10 злотых за литр (5.35 бел. руб.).

Отправляюсь в молочный отдел. Кладу в корзину десяток яиц за 6.78 злотых (3.64 бел. рублей), молоко – за 3.78 (2.03 бел. руб.) и сливочное масло за 7.48 (4.01 бел. руб.).

Рядом виднеется отдел с сырами, а точнее – целых три. Разнообразие сыров в «Ашане» огромное, все виды быстро не пересмотришь. В целом, цены следующие: камамбер – 5.47 злотых (2.94 бел. руб.), моцарелла – 3.98 (2.14 бел. руб.) за 125 грамм, сыр с плесенью – 7 злотых (3.76 бел. руб.) за 132 грамма, 135 грамм нарезанного слайсами «Edam» – 4.48 злотых (2.40 бел. руб.).

Недалеко от сыров – мясной отдел: за килограмм куриного филе, голени и бедер предлагают 23.98, 11.98 и 12.98 злотых соответственно (12,87, 6.43 и 6.97 бел. руб. соответственно).

Далее следую в отдел с овощами, фруктами и ягодами. Среди фруктов выделяются бананы – они сейчас на скидке – 4.69 злотых килограмм. Из ягод в ассортименте малина – 17.99 злотых за 500 грамм (9.66 бел. руб.), голубика – 9.99 злотых за 225 грамм (5.36 бел. руб.), клубника и черешня – 10.99 и 9.49 за килограмм соответственно (5.90 и 5.09 бел. руб.).

Белорусская душа радуется большому выбору картофеля, который в основном продается в сетках.

Цена за килограмм молодого картофеля – 4.99 злотых (2.68 бел. руб.), старого – 1.48 (0.79 бел. руб.).

На лук и морковь цена одинаковая – 2.99 злотых (1.60 бел. руб.) за килограмм.

За столько же свеклы – 3.49 злотых (1.87 бел. руб.).

Кто не хочет отваривать самостоятельно, можно купить уже готовую в вакуумной упаковке, она обойдется в 4.19 злотых (2.25 бел. руб.) за 500 грамм.

Пользуется спросом в Польше овощной суповой набор: туда входит морковь, сельдерей, лук-порей и петрушка стоимостью 5.99 злотых (3.22 бел. руб.) за 560 грамм. Из грибов продаются шампиньоны стоимостью 8.97 злотых (4.81 бел. руб.) за килограмм и вешенки – 4.99 злотых (2.68 бел. руб.) за 500 грамм.

Напоследок отправляюсь за чаем и сладким. 25 пакетиков чая марки «Lipton» обойдутся в 5.18 злотых (2.78 бел. руб.), торт к нему – 44 злотых (23.62 бел. руб.) – это средняя цена на тортики в «Ашане».

Что интересного?

В «Ашане» можно увидеть стеллажи с продуктами разных кухонь мира. В отделе японской кухни можно купить продукты для суши, французской – джемы и оливки, итальянской – пасту и томатные соусы, украинской – икру из баклажанов, кетчуп и халву, американской – различные соусы и начос.

Также в магазине есть большое количество продуктов для веганов и вегетарианцев, диабетиков, а также продуктов без глютена и лактозы.

Скидки

Товары, на которые действует скидка, тяжело не заметить. Скидочные вывески больших размеров развешиваются по всему магазину. Есть акции на шоколад, соусы, консервы, кофе, продукты для веганов и предметы бытового характера.

Шопинг второй: «Бедронка»

Следующая точка, куда отправляюсь, из сети «Бедронка». Как правило, это небольшой магазин, который вмещает в себя базовый ассортимент продуктов.

Как и в «Ашане», сначала отправляюсь смотреть наличие сахара и соли. Найдя и то, и другое, смотрю на цены: сахар – 3.22 злотых (1.73 бел. руб.), столовая соль – 0.99 (0.53 бел. руб.).

Следую в отдел фруктов и овощей. Килограмм бананов в «Бедронке» обойдется в 5.69 злотых (3.05 бел. руб.), моркови – 1.99 (1.07 бел. руб.), лука – 3.80 (2.04 бел. руб.).

Картофель в зависимости от сорта – 2.99 и 5.99 злотых за килограмм (1.60 и 3.22 бел. руб. соответственно). Отваренная свекла в вакуумной упаковке – 3.80 злотых (2.04 бел. руб.) за 500 грамм, набор для супа – 5.70 (3.06 бел. руб.) за 500 грамм.

Цены на мясные продукты за килограмм: куриное филе – 24.99 злотых (13.41 бел. руб.), голени и бедра – 12.49 злотых (6.70 бел. руб.).

В молочном отделе можно найти яйца за 6.99 злотых (3.75 бел. руб.), молоко – за 3.50 (1.88 бел. руб.). Выбор сыров намного меньше, чем в «Ашане», но достаточный, чтобы сравнить в цене. Камамбер стоит 5.48 злотых (2.94 бел. руб.), моцарелла – 2.66 (1.43 бел. руб.) за 200 грамм, сыр с плесенью – 9 злотых (4.83 бел. руб.) за 140 грамм.

В мучном отделе ищу тостовый хлеб – его цена здесь 2.85 злотых (1.53 бел. руб.). Далее иду за подсолнечным маслом – цены на него здесь такие же, как в «Ашане», в среднем – 10 злотых (5.34 бел. руб.). В бакалее не нахожу гречневой крупы, поэтому смотрю цены на рис – пачка 400 грамм обойдется в 3.19 злотых (1.70 бел. руб.).

Что интересного?

В каждом магазине «Бедронка» можно купить живые цветы. Небольшой разноцветный букет хризантем или кустовой розы обойдутся в 8.99 злотых (4.80 бел. руб.). Среди домашних растений – каланхое за 8 злотых (4.27 бел. рубля), пахира – 46 злотых (24.55 бел. руб.).

Скидки

Самые выгодные предложения в «Бедронке» на этой неделе — это цены на плавленые сыры (3.70 -5.70 злотых (1.97-3.04 бел. руб.)) и мороженое по цене 1+1, либо купи второе со скидкой в 70%.

Шопинг третий: «Жабка»

Это последняя остановка, прямо у дома. «Жабка» — одна из самых больших сетей Польши. Как правило, магазины находятся на первых этажах жилых домов. Главное их преимущество — работают по воскресеньям и в праздничные дни, в отличие от других продуктовых магазинов Польши.

«Жабок» здесь настолько много, что только в моем районе насчитала четыре в радиусе 500 метров. Цены в этих магазинах считаются одними из самых высоких.

Несмотря на небольшой ассортимент, нашла некоторые продукты из тех, которые входят в список просматриваемых. Соль и сахар – 4.99 и 5.20 злотых соответственно (2.66 и 2.78 бел. руб.)

Килограмм бананов стоит 5.69 злотых (3.04 бел. руб.), тостовый хлеб – 3.99 (2.13 бел. руб.). Самые дешевые яйца обойдутся в 8.50 злотых (4.54 бел. руб.).

Из сыров продается камамбер – его цена на скидке 6.99 злотых (3.73 бел. руб.), «Edam» слайсами – 6 злотых (3.20 бел. руб.) за 130 грамм.

За 400 грамм гречневой крупы в «Жабке» предлагают 7.20 злотых (3.84 бел. руб.), а за чай Lipton – 7.80 (4.16 бел. руб.).

Что интересного?

Преимущество магазина в том, что здесь всегда есть готовые продуктовые наборы: салаты, сэндвичи, драники, блины, панкейки, паста или картофельное пюре с мясом. Цена таких наборов от 8 до 14 злотых (4.27 и 7.47 бел. руб. соответственно).

Скидки

Часто наблюдаются скидки на готовые наборы – от 30 от 50%. В магазине действует акционная панель по скидочной карте «Жабка»: бонусными баллами, благодаря накопительной системе, можно рассчитываться. К примеру, купить за «жаббсы» кофе, хот-дог или мороженое.

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