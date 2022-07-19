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Украинские бойцы попали снарядом прямо в костер, на котором оккупанты готовили завтрак

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  • 19.07.2022, 14:19
  • 3,432
Украинские бойцы попали снарядом прямо в костер, на котором оккупанты готовили завтрак

Камера оккупанта зафиксировала момент прилета.

Украинские бойцы точным выстрелом испортили захватчикам завтрак и, по-видимому, уничтожили или ранили нескольких оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео, на котором захватчик рассказывает о боевых условиях приготовления завтрака. Камера оккупанта зафиксировала и прилет снаряда. В кадре сразу потемнело и слышится стон российского солдата.

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