Министр культуры Литвы прокомментировал скандал с певицей, которая поехала на Славянский базар 5 19.07.2022, 14:20

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Поездки к Лукашенко стали настоящей «черной меткой».

В Литве не смолкают разговоры о поездке исполнительницы Бируте Петриките на фестиваль "Славянский базар" в Витебске (Беларусь). Поездку певицы и ее странные высказывания оценили многие ее коллеги.

Эту поездку, о которой рассказали журналисты, оценил и министр культуры Литвы Симонас Кайрис, пишет литовское издание Delfi.

"Я считаю, это только подтверждает, что если есть правило, будет исключение. Исключение только подтверждает правило. Как и, скажем, сегодня – полдня мы общаемся только с украинцами, работающими с учреждениями в сфере культуры, я только что пришел со встречи с руководителями учреждений культуры, мы много говорим о помощи Украине.

Я вижу большое вовлечение, понимание. Наверное, правило, что Литва знает, кто есть кто, может отсеять мероприятия, которые используют для пропаганды. Один или несколько людей, непонимающих, что происходит, всегда будут. Это скорее исключение, подтверждающее правило, сама Литва понимает, что говорит", – заверил министр.

Правда, министерство не намерено заниматься отбором исполнителей, сказал Кайрис. По его словам, это может нанести вред.

"Минкульт старается избегать такой роли, чтобы не становиться цензором. Я думаю, бессмысленное занятие указывать, кто может выступать, а кто нет, тем более, мы - демократическая, западная страна. Мы будем немногим отличаться от соседей на востоке, если начнем вводить штрафы, составлять черные списки – я думаю, этого не надо делать", – сказал LNK политик.

Пример, Бируте Петриките только показывает, что машина пропаганды действует.

По словам Кайриса, врагу только этого и надо.

"Прямого вреда нет. Мы говорим об отдельных случаях, но беда в том, что их берет на вооружение вражеская пропаганда, и использует это, как большую тему, событие. Думаю, чем меньше внимания мы будем уделять таким недоразумениям, тем будет проще. В противном случае мы попадаем в мясорубку пропаганды", – сказал министр.

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