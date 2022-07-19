Ученые рассказали о скрытых уловках детей 19.07.2022, 14:25

Почему ребенок не может сконцентрироваться?

Это связано со стадией когнитивного развития. В результате решение определенных задач, требующих концентрации, дается им с трудом, пишет Techinsider.

Работа исследовательской группы ученых из Института Макса Планка показала, что более широкий фокус внимания может быть преимуществом детей: за счет этого они хорошо обрабатывают менее значимую информацию и используют ее для нахождения новых более творческих стратегий решения задач.

У взрослых ученые также наблюдали спонтанные изменения стратегии при решении задач, похожие на так называемые «ага-моменты», которые облегчают решение. Статья, опубликованная в журнале PLOS ONE, показывает, что, хотя дети значительно хуже справляются с решением задач с использованием традиционных стратегий, требующих концентрации и внимания, они с такой же вероятностью, как и взрослые, справляются с задачами, используя различные уловки.

В исследовании, которое продолжается с 2013 года, для тестов использовался следующий метод: 47 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 39 молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет попросили выполнить одно и то же задание. В этом задании их попросили определить положение рисунка, используя два возможных ответа. Цвет рисунка изначально не имел отношения к правильному ответу, но по мере выполнения задания стал ассоциироваться с правильным ответом. Когда участники заметили это, они смогли решить задачу намного эффективнее и проще. Участники не были проинформированы о том, что будут другие факторы, влияющие на возможные стратегии решения, и могли только определить их самостоятельно.

Оказалось, что пока дети использовали только первоначально введенные правила, они справлялись с заданием хуже, чем когда обнаружили уловку, облегчающую решение. То же самое наблюдалось и в случае со взрослыми.

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