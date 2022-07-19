Удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен из HIMARS 19.07.2022, 14:30

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Появились новые подробности атаки на важный стратегический объект оккупантов.

Российские оккупанты заявили об обстреле Вооруженными силами Украины Антоновского моста в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщают пропагандистские СМИ, удар по Херсону был нанесен из HIMARS.

Позже эту информацию подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире национального телемарафона.

"Передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, которое занимается охраной и выступает мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Он отметил, что сейчас над этой территорией возвышается облако черного дыма.

"Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста", – констатировал советник председателя Херсонской ОВА.

По его словам, так называемая "оккупационная власть" в Херсоне растеряна из-за успешной деятельности ВСУ в регионе.

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