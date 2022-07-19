Какие предприятия-банкроты спрятал белорусский режим? 19.07.2022, 14:44

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Многие из них просто перестали публиковать финансовые отчеты.

У трех белорусских промышленных гигантов миллиардные долги. Многие предприятия просто перестали публиковать финансовые отчеты, а сайт, где их собирали, сейчас не работает.

В нынешнем списке предприятий, находящихся в стадии банкротства, — более 2 тысяч организаций. Среди них — около 30 заводов. «Радыё Свабода» рассказывает о некоторых из них.

Брестский завод бытовой химии был запущен в 70-е годы прошлого века. В 2016 году против главного инвестора, местного бизнесмена, возбудили два уголовных дела. Завод пытались спасать путем санации. В 2019 году завод заявил о банкротстве.

Пинский судостроительно-судоремонтный завод — один из старейших заводов Беларуси, основанный в 1885 году. Предприятие пережило две войны, действовало и во время царской России, и во время Польши. Когда-то здесь работало до полутысячи человек. Завод объявлен банкротом в 2018 году, с тех пор он в стадии санации и поиска инвестора, о чем написано на сайте завода. Последний теплоход спустили на воду в 2012 году.

Мозырский авторемонтный завод-производитель автозапчастей, сельскохозяйственной техники и металлоконструкций, признан несостоятельным еще в 2015 году и тогда же отправлен на «санацию». С тех пор предприятие пытаются спасти. 17 мая завод провел очередные торги по продаже своего имущества.

Борисовский хрустальный завод имени Дзержинского — этот завод был основан более 100 лет назад, специализировался на выпуске хрусталя и посуды. В 2000-х годах завод прошел модернизацию, проект стоил более 30 миллионов долларов. Неплатежеспособным завод признали еще в 2013 году, а с 2019 года он в стадии ликвидации, имущество завода распродается.

Могилевский завод «Строммашина» — крупное машиностроительное предприятие, его даже называли одним из ведущих в Беларуси. Завод производит шпалы, башенные краны, а также товары народного потребления. Завод сотрудничал с «Беларуськалием», поставлял продукцию для Московского метрополитена. Свою работу начал еще в 1913 году. Завод признан несостоятельным в 2015 году, с 2016 года идут суды о банкротстве. Также происходят торги, на которых продается его имущество.

Минский завод отопительного оборудования был одним из ведущих производителей в своей отрасли в СНГ. Признан несостоятельным еще в 2018 году, а в этом году его окончательно признали банкротом, идет процесс ликвидации.

А что с ведущими промышленными гигантами?

Единый портал финансового рынка, на котором ранее публиковались финансовые отчеты белорусских предприятий, сейчас не работает. Многие заводы также перестали публиковать финансовую отчетность на своих сайтах (раньше это делалось регулярно). Но сведения о некоторых заводах пока еще можно отыскать.

«Гомсельмаш»

Этот производитель комбайнов — один из чемпионов по долгам среди крупных белорусских предприятий. По бухгалтерскому балансу на 2021 год у завода 1,7 миллиарда рублей долгов по долгосрочным и краткосрочным обязательствам.

Чистая прибыль за прошлый год — 602 тысячи рублей, в 2020 году был минус на 407 тысяч рублей.

МТЗ

По краткосрочным и долгосрочным кредитам завод должен 1,4 миллиарда рублей. В отчетности за 2021 год чистая прибыль не указана. Чистая прибыль на март 2022 года — 336 тысяч рублей.

БМЗ

Долгосрочные долги завода на прошлый год — 1,39 миллиарда рублей, по сравнению с 2020 годом они выросли на 178 миллионов рублей. Чистая прибыль завода за год — 56 тысяч рублей.

Минский электротехнический завод имени Козлова

Чистая прибыль завода за прошлый год — 1 миллион рублей. Годом ранее он был выше в 2,4 раза. Долги завода — 4,4 миллиона рублей.

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