Генерального прокурора Украины отправили в отставку
- 19.07.2022, 14:45
Решение поддержали 264 депутата Верховной Рады.
Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины, об этом сообщил 19 июля в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины", – написал он.
Как уточнил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие соответствующего проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании во вторник.
Арахамия подчеркнул, что Венедиктова "остается в команде", а ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами.
"Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", – подытожил Арахамия.