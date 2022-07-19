Генерального прокурора Украины отправили в отставку 19.07.2022, 14:45

Ирина Венедиктова

Решение поддержали 264 депутата Верховной Рады.

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины, об этом сообщил 19 июля в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины", – написал он.

Как уточнил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк, принятие соответствующего проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Арахамия подчеркнул, что Венедиктова "остается в команде", а ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами.

"Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", – подытожил Арахамия.

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