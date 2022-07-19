Выпускайте Шойгу 2 Виктор Андрусив

19.07.2022, 14:50

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В армии РФ кризис.

Одной из тем работы российских пропагондонов в последние дни является визит Шойгу на "передовую". Современные российские пропагандоны в лучших традициях совка сразу начинают лепить "отца на фронте".

На самом деле, как и в советской традиции, визит первых лиц на фронт является символом серьезного кризиса в мотивации солдат. В случае Шойгу это даже целых два кризиса: мотивации солдат и самого Шойгу.

Поэтому его визит нужно рассматривать отнюдь не как способ приехать и отметить лучших. В таких обстоятельствах героев собрали бы в Кремле и повручали бы им все. А так целый министр обороны приезжает. Обратите внимание, что не Герасимов – начальник генштаба, а министр обороны.

Я так и представляю себе, что после очередного совещания у Путина, на котором Шойгу не может объяснить, как были потеряны столько складов оружия, Путин грубо говорит: "Что ты сидишь? П…здуй на фронт!"

Поэтому я думаю, что скоро будет много визитов. Потому что эту фразу от Путина регулярно будут слышать все представители элиты, которым нечем будет похвастаться на совещании.

Виктор Андрусив t.me,

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