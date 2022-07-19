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«Белпочта» ограничила оплату услуг картами иностранных банков

  • 19.07.2022, 14:50
«Белпочта» ограничила оплату услуг картами иностранных банков

Чем вызвано нововведение?

Белпочта установила временные ограничения на оплату услуг картами иностранных банков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который был опубликован 19 июля на сайте предприятия, пишет zerkalo.io.

В объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 рублей для одной банковской платежной карты в течение недели.

Чем вызвано нововведение не уточняется.

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