«Белпочта» ограничила оплату услуг картами иностранных банков
- 19.07.2022, 14:50
Чем вызвано нововведение?
Белпочта установила временные ограничения на оплату услуг картами иностранных банков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который был опубликован 19 июля на сайте предприятия, пишет zerkalo.io.
В объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 рублей для одной банковской платежной карты в течение недели.
Чем вызвано нововведение не уточняется.