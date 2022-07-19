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В Беларуси обнаружили на прилавках магазинов опасные сладости и мороженое

  • 19.07.2022, 15:01
В Беларуси обнаружили на прилавках магазинов опасные сладости и мороженое

В них почти нет молока.

В реестр опасных продуктов Госстандарта добавили несколько позиций. Большая часть из них — это конфеты, пряник и мороженое, пишет zerkalo.io.

Так, в составе сладости мучной «Южанка со вкусом абрикоса» производства российского предприятия «Анюта» нашли незаявленный изготовителем синтетический краситель «солнечный закат», в казахстанских конфетах «BS Лимонный» и «BS Бине» производитель не указал на упаковке, что в них содержаться краситель татарзин Е102, который может влиять на активность и внимание детей.

Также специалисты выявили, что леденцы «Sweet Stop» с жевательной конфетой российского производителя «Славянка» не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке.

В состав продукта входят синтетические красители тартразин и азорубин, которые не прописаны в составе, а в маркировке продукта отсутствует предупреждающая о них надпись.

В реестр опасной продукции также попал пряник «Печатный» с начинкой «Вишня» от ООО ТД «Русские лакомства». В начинке был обнаружен краситель кармуазин Е122.

Мороженое торговой марки «Пломбиркин» с наполнителем «Чернослив-грецкий орех» и мороженое с ароматом клубники и банана от от ООО «НБН-Пломбир» тоже признаны опасными: там практически не оказалось молока.

Так, в первом продукте массовая доля молочного жира от общего содержания жира в продукте составила 2,6%, что свидетельствует о замещении молочного жира его заменителем в количестве 97,4%, при норме замещения не более 50%.

В мороженом с заменителем молочного жира с ароматом клубники и банана в вафельном рожке массовая доля молочного жира от общего содержания жира в продукте составила менее 0,1%, что свидетельствует о замещении молочного жира его заменителем в количестве 99,9%, при норме замещения не более 50%, что не позволяет идентифицировать пищевой продукт как молокосодержащий продукт.

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