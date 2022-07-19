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Почему польская САУ Krab так пугает оккупантов

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  • Сергей Матусяк, 24tv.ua
  • 19.07.2022, 15:06
  • 4,196
Почему польская САУ Krab так пугает оккупантов

Филигранный огонь артиллерии ВСУ подтверждают даже враги.

Самая мощная на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab уже работает на Востоке Украины. В настоящее время такие САУ КРАБ использует только Польша и Украина. С начала вторжения России в Украину Польша передала 18 САУ Krab и подготовила 100 членов экипажа. Кроме того, Евросоюз подписал контракт с Польской машиностроительной компанией Гута Сталева Воля на три эскадрильи артустановок “Краб” для Украины.

Описание и характеристики САУ Краб

155-миллиметровая пушка имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины состоит из пяти бойцов. Вес САУ – около 50 тонн. Время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд.

Благодаря повышенной точности попадания САУ “Краб” меньше расходует боеприпасов.

Заряжание полуавтоматическое: снаряд укладывается заряжающим, а в ствол подается автоматически. Угол обстрела по горизонтали составляет 360 градусов, по вертикали от -3,5 до +70 градусов. Скорость вращения башни, а также изменение угла подъема ствола составляет 10 градусов в секунду. В башне находится боекомплект из 29 ракет и 28 метательных зарядов.

Электронные системы САУ Krab включают: цифровую радиосвязь, тепловизоры. Системы оповещения, самозащиты и наземной навигации с топографической привязкой. Корректировка цели происходит с помощью БПЛА.

Приводной отсек, как и рулевой, находится в передней части гаубицы. Двигатель расположен с правой стороны, рядом с сиденьем водителя. Силовая установка в 1 000 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 60 километров в час по асфальтированной, и 30 по грунтовой дороге. Дальность хода составляет 400 км.

Сергей Матусяк, 24tv.ua

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