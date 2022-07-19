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Ученые рассказали, как наш мозг действует на оскорбления и комплименты

  • 19.07.2022, 15:15
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Ученые рассказали, как наш мозг действует на оскорбления и комплименты

Слова играют большую роль в человеческих взаимодействиях.

Они могут причинить серьезный дискомфорт и боль, поставить под угрозу репутацию и самолюбие. Однако мы до сих пор мало знаем о том, как именно мозг воспринимает обидные слова. Ученые из Утрехтского и Лейденского университетов (Нидерланды) решили разобраться в этой связи между эмоциями и языком. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Communication, пишет Naked science.

Авторы предположили, что словесные оскорбления запускают каскад быстро следующих друг за другом или перекрывающихся эффектов обработки информации, а повторение может по-разному влиять на разные части этого каскада. Например, некоторые из них способны быстро исчезать при повторении, а другие — оставаться выраженными в течение длительного времени.

В исследовании приняли участие 79 женщин. Во время эксперимента они читали серию повторяющих утверждений трех типов: оскорбления (например, «Линда ужасная»), комплименты («Линда впечатляющая») и нейтральные, фактически правильные описательные утверждения («Линда — голландка»). Чтобы проверить, зависело ли воздействие слов от того, кому они были адресованы, ученые использовали в одной половине утверждений имя участницы эксперимента, а в другой — незнакомое имя. В эксперименте не было реального взаимодействия между участницами и другим человеком, а самим добровольцам сказали, что заявления, которые они читали, сделали три разных мужчины. Активность мозга испытуемых во время эксперимента фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Оказалось, даже вне реального взаимодействия словесные оскорбления все равно задевали испытуемых. Причем эффект сохранялся и при повторении. Об этом свидетельствовал потенциал, связанный с событием (ERP), — измеренный по ЭЭГ отклик мозга на стимулы (высказывания). Один из этих сигналов, называющийся P2, был более выражен при восприятии негативной лексики и оставался устойчивым при ее повторении и не зависел от того, о ком было оскорбление. Значит, негативная оценочная лексика привлекает больше внимания нашего мозга.

Комплименты вызывали менее сильный эффект P2. Таким образом, мозг склонен уделять больше внимания неприятным высказываниям. Вероятно, это связано с тем, что даже написанные слова ассоциируются с ситуациями межличностного взаимодействия, некоторые из которых могут быть опасными либо неприятными и потребовать от нас ответных действий.

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