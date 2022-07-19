Офицера из Бурятии ликвидировали во время удара ВСУ в Херсонской области

Офицера из Бурятии ликвидировали во время удара ВСУ в Херсонской области1
- 19.07.2022, 15:31
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Оккупант нес службу управлении штаба 20-й мотострелковой дивизии РФ.
Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, был ликвидирован среди прочих и старший лейтенант Артем Лапин.
Об этом пишет в «Фейсбуке» Иракли Комахидзе.
Артем Лапин – уроженец Джитинского района Бурятии. Ему было 25 лет. Он нес службу в майорской должности оперативного дежурного Пункта управления штаба 20 мотострелковой дивизии.
Ранее было известно о ликвидации 9 июля 5 оккупантов: трех старших офицеров, одного офицера и одного контрактника.