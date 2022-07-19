Офицера из Бурятии ликвидировали во время удара ВСУ в Херсонской области 1 19.07.2022, 15:31

2,746

Оккупант нес службу управлении штаба 20-й мотострелковой дивизии РФ.

Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, был ликвидирован среди прочих и старший лейтенант Артем Лапин.

Об этом пишет в «Фейсбуке» Иракли Комахидзе.

Артем Лапин – уроженец Джитинского района Бурятии. Ему было 25 лет. Он нес службу в майорской должности оперативного дежурного Пункта управления штаба 20 мотострелковой дивизии.

Ранее было известно о ликвидации 9 июля 5 оккупантов: трех старших офицеров, одного офицера и одного контрактника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».