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Беларусь и Россия проведут совместные учения медиков

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  • 19.07.2022, 15:29
  • 1,558
Беларусь и Россия проведут совместные учения медиков

Какие действия будут отрабатываться?

Медики из Беларуси и России отработают вопросы оперативного реагирования на общую эпидемиологическую угрозу в рамках совместных учений, сообщает телеграм-канал Минздрава.

В ходе тренировки планируется отработать практические навыки и решить теоретические задачи по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Речь идет о ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием возможностей специализированных противоэпидемических формирований, а также мобильной лаборатории диагностики инфекционных заболеваний.

В учениях примут участие чиновники Минздрава, эпидемиологи, микробиологи, а также специалисты эпидемиологического профиля и представители лабораторной службы регионов Беларуси.

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