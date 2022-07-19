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«Полторы тонны разобрали за полчаса»

  • 19.07.2022, 15:39
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«Полторы тонны разобрали за полчаса»

Как в Барановичах охотятся за сахаром.

Что происходит в торговле города спустя сутки после ажиотажного спроса на сладкий продукт, узнал Intex-press.

К вечеру 18 июля, после слуха о серьезном подорожании, был полностью раскуплен сахар практически во всех магазинах Барановичей. Продавцы удивлялись такому спросу – люди «хватали по 5 упаковок или по 50 кг», но при этом утверждали, что уже на следующий день сахар должны привезти, и он появится в продаже.

Журналистка днем19 июля посетила примерно с десяток магазинов различных торговый сетей и посмотрела, как обстоят дела с сахаром.

В большинстве магазинов сахара-песка в продаже еще (или уже) не было. На полках и стеллажах было пусто, стояли только соль и рафинированный сахар. Продавцы говорили, что не знают, когда привезут «песок» и по какой цене он будет.

– Обещают привезти сахар завтра, а может и послезавтра, но не факт, – сказала сотрудница одной из торговых точек на улице Брестской.

Оператор крупной торговой сети, магазины которой расположены в Барановичах в Боровках и Восточном микрорайоне, сообщил, что сахара в их торговых точках сейчас нет, но к вечеру планируется новый завоз.

В одном из магазинов в Военном городке сахар был в наличии и продавался по 2 рубля 49 копеек.

– Привезли сегодня полторы тонны. Вчера такое количество разобрали за полчаса. Сегодня уже так не берут, – пояснили в торговом заведении.

В одном из магазинов на улице Красноармейской сахар также был. Цена –2,49 рубля. Был сладкий продукт в продаже и в торговом заведении на улице Бадака.

Напомним, что во второй половине дня 18 июля «Белгоспищепром» и МАРТ заявили, что цены на сахар повышать в ближайшее время не планируется. Также было отмечено, что на складах сахарных заводов находится более 100 тысяч тонн сахара, а за прошлый месяц, к примеру, было продано только 11 тысяч тонн.

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