«Дело «Газпрома»: продолжаются задержания, увольняют детей белорусских чиновников 19.07.2022, 15:45

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Задержанные ранее до сих пор сидят в СИЗО.

В мае начались задержания в кругах топ-менеджмента «Газпром трансгаз Беларусь» на фоне отказа русских продолжать неудачное строительство «Газпром Центра». Речь шла как минимум об одном из заместителей генерального директора. Как известно «Нашай Ніве», расследование дела продолжается и арестовывают новых людей, включая тех, кто уволился какое-то время назад.

Стройка «Газпром центра» началась в 2013 году на месте специально снесенного для этого автовокзала «Московский» на проспекте Независимости в Минске.

Ожидалось, что уже в 2020-м «Газпром центр» станет самым высоким из функционирующих зданий столицы, но реальные результаты 9 лет работ ограничен фундаментом и каркасом нижних этажей.

В марте русские окончательно плюнули на свой проект.

«Из центральга офиса «Газпрома» в марте пришло письмо об отказе от строительства. Майоров [гендиректор «Газпром трансгаз Беларусь»] сообщил об этом вице-премьеру, а как сказать Лукашенко, они не знали», — говорили нам сведущие источники.

Совпадение или нет, но вскоре после этого начались задержания топ-менеджмента белорусской дочки «Газпрома», которая и занималась возведением.

Задержан был заместитель гендиректора Андрей Шабан, а также еще двое менеджеров. Предварительно предполагается, что упомянутые лица создали компанию, через которую перепродавали оборудование для нужд «Газпрома» по завышенным ценам.

Теперь же становится известно, что задержания произошли и среди тех менеджеров, которые уволились несколько месяцев назад.

Задержанные ранее до сих пор сидят в СИЗО.

«При этом, на фоне всех задержаний, Мингорисполком говорит, что осенью они ждут возобновления строительства!» — говорят нам сотрудники компании.

«Вместе с этим Москва прислала нового начальника корпоративной безопасности, который взялся вычищать кадры и коррупционеров по своему вкусу. Одновременно с этим поступили списки из КГБ с командой вычистить всех, кто засветился на митингах. По иронии судьбы, в списках оказался сын одного из бывших заместителей министра, ему не продлевают контракт, — объяснили нам сведущие источники. — Не знаю, реально ли ждать возобновления строительства до осени. Вероятно — нет, и дело не только в чистках».

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