WP: Для окончания войны в Украине необходимо несколько условий 19.07.2022, 15:48

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Бои будут продолжаться, а территориальные завоевания РФ станет все труднее удержать.

Когда российская война против Украины закончится? Как этот конфликт повлияет на международный порядок? Когда мир вернется в Европу?

Наблюдатели размышляют над этими вопросами. Но честный ответ состоит в том, что никто на самом деле не знает. Скорее всего, война будет длиться годами. Украина будет опустошена, а Россия – ослаблена. Но войны кончаются. И существует четкий набор условий, которые должны помочь покончить с российским вторжением в будущем, пишет «Зеркало недели. Украина».

Об этом на страницах Washington Post пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, добавляя, что первое изменение должно произойти в Кремле. Это ведь война Владимира Путина. Решение вторгнуться в Украину принадлежит ему и только ему. Его видение возрождения «великой России» – это одержимость, порожденная личными образами. Он использовал пропаганду и массовые репрессии, чтобы мобилизовать поддержку своего вторжения и минимизировать критику среди россиян. Но Бильдт пишет, что его личные разговоры с россиянами, уехавшими из страны недавно, показали, что наблюдается полное отсутствие энтузиазма среди российских элит. Сейчас они не хотят мириться с поражением, но большинство из них говорят, что никогда бы не начинали эту войну.

Бои будут продолжаться, а территориальные завоевания станет все труднее удержать. Путин может раз или два согласиться на прекращение огня, временно удовлетворившись меньшим. Но никто не должен позволить ему всех обмануть. Путин крепко держится за власть. И это значит, что он будет пытаться довести войну до конца, чтобы воплотить придуманные им большие амбиции России.

Но вполне возможно, что Путин, которому сейчас 69 лет, не проживет достаточно долго, чтобы увидеть воплощение своих идей. Никто не знает, что будет после него. Очевидного потенциального преемника с политической силой остановить сомнительную и непопулярную во многих кругах войну нет. В то же время маловероятно, что преемник Путина будет разделять его одержимость Украиной. Перспектива установления долгосрочного мира появится только после того, как российского автократа не станет. Но устранения Путина со сцены недостаточно. Второе и не менее важное условие – это необходимость заложить фундамент стабильности и безопасности Украины. Если Украина станет провальным государством с институтами и экономикой, которые не будут способны функционировать, а также с очень раздробленной политической ареной, мир будет недостижим.

Если Украина скатится в хаос, Кремль даже без Путина будет готов и дальше вмешиваться в ее дела. В то же время аппетит Европы и США к сохранению поддержки начнет испаряться. Критически важно поддерживать Украину в военном поле сейчас. Но готовность Евросоюза воплотить свои обязательства по открытию пути для украинского вступления в организацию будет важнее в будущем. Присоединение к ЕС – это не панацея и не простой процесс. Но он должен стать маяком, который будет поддерживать Украину на пути стабильности и устойчивости. На это уйдут годы. Но темпы процесса будут зависеть от способности украинцев самим справиться с вызовом проведения необходимых реформ.

Украине также понадобятся большие инвестиции и поддержка. Но прогресс будет невозможен или недостаточен без безопасности. Если членство в НАТО будет снято с повестки дня, тогда потребуются мощные двусторонние обязательства, чтобы помочь Украине построить надежную оборону. Обсуждение таких гарантий должно происходить параллельно с процессом восстановления. Конфликт в Украине продолжается почти два десятилетия. Но сейчас он находится в наиболее острой, опасной и решающей кинетической фазе. Европа и мировые демократии должны взять на себя финансовые, экономические и политические обязательства, чтобы гарантировать, что Украина даст отпор российской угрозе и станет сильнее и состоятельнее, чем была раньше.

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