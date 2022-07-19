Бунт фермеров: белорусы выбрасывают капусту прямо на асфальт 2 19.07.2022, 16:12

1,656

А в это время магазины торгуют импортной капустой.

На днях в сети появилось видео, как ольшанские фермеры выбрасывают хорошую белокочанную капусту из машин на асфальт. Дальше она пойдет на корм скоту, а принимает ее государство всего за 5 копеек за килограмм.

Некоторые совсем не убирают капусту с полей, потому что это невыгодно. Тем временем "Еврорадио" нашло в торговых сетях иностранную капусту по 1,07–1,17 рубля.

Журналисты узнали у фермеров, что происходит.

"Проще перепахать поле. Так многие поступили"

Один из ольшанских производителей говорит, что на рынке избыток капусты, ведь фермеры как раз собирают урожай. Поэтому цена на нее на закупочном рынке всего 20-30 копеек за килограмм.

— Ее слишком много у нас, мало берут. 20-30 копеек — это только вернуть затраты. И то не всегда. По 5 копеек — это вообще чистый убыток. Тогда смысла нет резать, проще пустить трактор и перепахать поле, даже не вырезать. Так с ранней капустой многие у нас поступили.

Чтобы отбить затраты и немножко заработать, цена должна быть хотя бы 50 копеек, как было месяц назад. Еще более-менее нормально работалось.

При этом цены в магазинах в несколько раз выше, чем закупочные, а капуста не всегда белорусская. Например, сеть "Санта" в минских магазинах предлагает российскую капусту по 1,17 рубля за килограмм, а "Евроопт" — казахстанскую за 1,07 рубля. Есть также в "Е-доставке" белорусская капуста по 1,1 рубля. Почему капуста приезжает в Беларусь из Казахстана, когда своей избыток, на горячей линии "Евроопта" рассказать не смогли.

Белорусскую капусту мы нашли в "Соседях" — 0,91 рубля за килограмм. "Белмаркет" продает молодую капусту за 0,75 рубля, а Green — за 1,42 рубля.

— Наверное, много перекупа. Капуста не сразу везется в магазин, а через двух-трех человек, и каждый накручивает цену, — продолжает собеседник.

Еще один ольшанский производитель отмечает, что о проблеме со сбытом капусты знает, но сам с ней не столкнулся.

— Все верно. Магазины цены завышают, а здесь никто не берет. И людям проще сдать ее в колхозы. У нас нет сейчас капусты, потому что у нас поздние сорта. Она будет позже.

"Фермерам всегда было тяжелее работать с сетями»

В Ольшанском сельисполкоме говорят, что тоже задавались вопросом, почему складываются такие цены.

— Этот вопрос у нас на контроле. Рассматриваем пути, условия наших сетей, — отмечают в сельисполкоме.

По словам ольшанского чиновника, проблемы с ценами не новы для фермеров. Ведь многое зависит от того, какой урожай в России, Казахстане, Узбекистане. Если хороший, то из этих стран идет импорт и белорусам сложнее торговать дома, когда здесь тоже сезон урожая. А заранее договориться с сетями или перерабатывающими предприятиями местным производителям сложно.

— На нас выходили предприятия, которые занимаются переработкой. Они хотят весной заключать договора с людьми. В договорах фиксировать цену и объемы поставок. Вы же понимаете, спрогнозировать, сколько будет овощей, тяжеловато. В лучшем случае люди исполнят договоры и все будет нормально. Но погодные условия разные — где-то что-то не выросло. Тогда у них долговые обязательства возникнут по договоренностям.

Сети, насколько я знаю, закупают через какие-то предприятия. Но именно фермерам всегда было тяжелее работать с сетями. Сети требуют качество. Не имею в виду, что у кого-то продукция гнилая и ее не хотят покупать, а требования вплоть до размера. Мол, если капуста маленькая, то ее никто не купит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».