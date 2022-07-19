Поляки в Украине получили беспрецедентные права 19.07.2022, 16:17

Украинский парламент приняла закон.

Верховная Рада разрешила гражданам Польши получать в Украине образование за и соцвыплаты, заниматься бизнесом, быть налогоплательщиками, наравне с гражданами Украины и т.п. Законопроект об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, принят за основу.

Закон предлагает предоставить право гражданам Польши и их семьям непрерывно находиться легально на территории Украины 18 месяцев. Для сравнения, для граждан других стран этот срок составляет 90 дней.

В то же время граждане Польши теперь наделены правами, недоступными гражданам ни одной другой страны.

Так, граждане Польши во время их пребывания на территории Украины имеют право на:

трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законодательством Украины;

социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельствам в соответствии с законодательством и международными договорами Украины;

осуществление хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и граждане Украины;

получение образования на уровне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета;

социальные выплаты согласно законодательству Украины;

получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и граждане Украины;

медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Украины.

Граждане Польши, которые будут получать образование в учебных заведениях Украины, будут пользоваться правами и выполнять обязательства, предусмотренные для претендентов на образование, которые являются гражданами Украины, в частности, на получение стипендий, материальной помощи, государственной целевой поддержки.

Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, медсестры (медбрата), акушерки (акушера) на территории государств-членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев. Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Польши исключительно в учреждениях здравоохранения Украины.

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