закрыть
19 июля 2022, вторник, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Когда говорила, что Лукашенко обещал помогать многодетным мамам, смеялись и отправляли к нему»

6
  • 19.07.2022, 16:27
  • 2,992
«Когда говорила, что Лукашенко обещал помогать многодетным мамам, смеялись и отправляли к нему»

Уволенная после 14 лет работы в ГАИ гомельчанка прочувствовала на себе все «прелести» «социального государства».

«Детей нечем кормить, на ровном месте образовываются долги государству», — рассказывает Ольга Дрогонова. После 14 лет работы в ГАИ женщину уволили. И теперь она должна выплатить государству больше восьми тысяч рублей «контрактных» денег. Ольга уверена: последние три года ее выживало начальство, а сумму требуют гораздо больше той, которую она получила. Блог «Отражение» разбирался в ситуации.

«Мне говорили: «Ты где вообще работаешь? Нам тут такие сотрудники не нужны»

У Ольги Дрогоновой два высших образования: экономист-инженер и юрист. В органах внутренних дел она отработала 14 лет. Последнее время была инспектором дорожно-патрульной службы УГАИ Гомельского района. Она в разводе и одна воспитывает троих детей. Семья живет в Гомеле.

Женщина признается, долгое время проблем на службе не возникало: она работала в кабинете, вела административную практику. Ольга любила свою работу. Говорит, ее ценили на службе, начальство отзывалось положительно.

Проблемы начались три года назад. В ноябре 2019 года гомельчанка вышла из декретного отпуска. Но пока она сидела с ребенком, в управлении сменилось руководство. И тут начались проблемы.

— Когда я вышла из декретного отпуска с третьим малышом, ему было два года, — рассказывает женщина. — Сразу же написала рапорт о предоставлении одного оплачиваемого выходного дня многодетной матери.

Выходной Ольге не дали ни тогда, ни потом. Сотрудница продолжала настаивать на своем и продолжала писать рапорты.

— Так как у нас в ГАИ не регистрируются рапорты от сотрудников, мои терялись и рвались. Мне говорили: «Ты где вообще работаешь? Нам тут такие сотрудники не нужны», — вспоминает она.

По словам Ольги, именно с этого момента и начался ее конфликт с руководством. Женщина упорно требовала один выходной, чтобы проводить его с детьми, начальство отказывалось.

Еще одна проблема, с которой столкнулась гомельчанка, — это отказ подписывать контракт на пять лет. Еще в декретном отпуске с ней заключили договор только на год. В таком случае сотрудник органов внутренних дел лишается выплат по контракту.

— Только через год с боем добилась, чтобы со мной подписали контракт на 5 лет. Тогда мне выплатили 6699 рублей (уже без подоходного налога). Их сразу же потратила на детей, — объясняет женщина.

Вдобавок женщине не хотели давать прошлую кабинетную работу. Новый начальник, сославшись на отсутствие мест, отправил Ольгу работать инспектором ДПС. Опыта работы инспектором у женщины не было.

— Прошлый начальник нанимал меня на административную практику, я к дороге не имею никакого отношения, — объясняет Ольга. — К тому же у меня дети, их нужно завозить в сад и школу. А меня ставили к шести утра, детей заводил старший сын, который был семиклассником. В школе и садике меня ругали, мол, должны сообщить в органы опеки, потому что старший ребенок не имеет права приводить детей. К тому же на работе мне не предоставляли места для переодевания. Постоянно следили, где я нахожусь. Такой ужас я пережила! А когда говорила, что Александр Григорьевич же обещал помогать многодетным мамам, только смеялись и отправляли к нему.

Женщина утверждает: ей прямо говорили, что все это будет продолжаться, пока она не уволится. Перевестись в другое место тоже не выходило.

— Мои рапорты о переводе исчезали. Если я все же доезжала до руководителя отдела, куда хотела перевестись, мой начальник звонил и просил, чтобы меня не брали. Соответственно, я оставалась на старом месте и надо мной продолжали издеваться, — уверена Ольга. — Когда были выборы президента, платили надбавки, а мне их никто не платил. Мол, ты женщина, тебе не надо. Дает Александр Григорьевич премию — я ничего не получаю, а они делят между собой. Каждый день плакала на работе. Хотя я людям помогала и словом и делом, была хорошим сотрудником.

«Счет на карте у меня ушел в минус: долг в 8600 рублей»

— Когда меня снова записали на дозор, силы иссякли: нужно вести детей в школу, а я к шести утра должна быть на работе. Написала два рапорта, как они хотели: об увольнении по соглашению сторон и о переводе, — объясняет уже бывшая сотрудница ГАИ. — Начальник пригласил меня и говорит: «Ну что, Ольга Михайловна, будем прощаться. Переводить вас мы никуда не будем, а не хотите оставаться у нас — идите в участковые инспектора». А на такой должности я света Божьего видеть не буду. В итоге 17 мая меня уволили, пока я находилась на больничном с двумя детьми. Но не по соглашению сторон, а по собственному желанию, не заплатив зарплату за месяц.

На следующий день Ольге пришел документ из отедела кадров с требованием вернуть 6699 рублей в течение месяца. А после женщине позвонила юристка ведомства с требованием выплатить еще и подоходный налог.

— Когда я отказалась возвращать налог (и так его не получала), она сказала, что меня вызовут в суд. Ждала повестку, чтобы показать, что я везде обращалась, чтобы мне предоставили этот день, что меня выживали и издевались. Но суд прошел без меня, и там подтвердили: вернуть нужно уже 7700 рублей. Но в итоге с карты у меня списали 8600 рублей, — возмущена собеседница. — Я согласна с первоначальной суммой, сколько выдали, столько и верну. А здесь намного больше!

— Сейчас ходят за мной по пятам, звонят, угрожают, если не оплачу, лишат водительского удостоверения. Приходят домой, долбят в дверь. Звонят старшему сыну. Он боится выйти на улицу, я тоже боюсь, — эмоционально говорит Ольга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин