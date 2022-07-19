«Когда говорила, что Лукашенко обещал помогать многодетным мамам, смеялись и отправляли к нему» 6 19.07.2022, 16:27

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Уволенная после 14 лет работы в ГАИ гомельчанка прочувствовала на себе все «прелести» «социального государства».

«Детей нечем кормить, на ровном месте образовываются долги государству», — рассказывает Ольга Дрогонова. После 14 лет работы в ГАИ женщину уволили. И теперь она должна выплатить государству больше восьми тысяч рублей «контрактных» денег. Ольга уверена: последние три года ее выживало начальство, а сумму требуют гораздо больше той, которую она получила. Блог «Отражение» разбирался в ситуации.

«Мне говорили: «Ты где вообще работаешь? Нам тут такие сотрудники не нужны»

У Ольги Дрогоновой два высших образования: экономист-инженер и юрист. В органах внутренних дел она отработала 14 лет. Последнее время была инспектором дорожно-патрульной службы УГАИ Гомельского района. Она в разводе и одна воспитывает троих детей. Семья живет в Гомеле.

Женщина признается, долгое время проблем на службе не возникало: она работала в кабинете, вела административную практику. Ольга любила свою работу. Говорит, ее ценили на службе, начальство отзывалось положительно.

Проблемы начались три года назад. В ноябре 2019 года гомельчанка вышла из декретного отпуска. Но пока она сидела с ребенком, в управлении сменилось руководство. И тут начались проблемы.

— Когда я вышла из декретного отпуска с третьим малышом, ему было два года, — рассказывает женщина. — Сразу же написала рапорт о предоставлении одного оплачиваемого выходного дня многодетной матери.

Выходной Ольге не дали ни тогда, ни потом. Сотрудница продолжала настаивать на своем и продолжала писать рапорты.

— Так как у нас в ГАИ не регистрируются рапорты от сотрудников, мои терялись и рвались. Мне говорили: «Ты где вообще работаешь? Нам тут такие сотрудники не нужны», — вспоминает она.

По словам Ольги, именно с этого момента и начался ее конфликт с руководством. Женщина упорно требовала один выходной, чтобы проводить его с детьми, начальство отказывалось.

Еще одна проблема, с которой столкнулась гомельчанка, — это отказ подписывать контракт на пять лет. Еще в декретном отпуске с ней заключили договор только на год. В таком случае сотрудник органов внутренних дел лишается выплат по контракту.

— Только через год с боем добилась, чтобы со мной подписали контракт на 5 лет. Тогда мне выплатили 6699 рублей (уже без подоходного налога). Их сразу же потратила на детей, — объясняет женщина.

Вдобавок женщине не хотели давать прошлую кабинетную работу. Новый начальник, сославшись на отсутствие мест, отправил Ольгу работать инспектором ДПС. Опыта работы инспектором у женщины не было.

— Прошлый начальник нанимал меня на административную практику, я к дороге не имею никакого отношения, — объясняет Ольга. — К тому же у меня дети, их нужно завозить в сад и школу. А меня ставили к шести утра, детей заводил старший сын, который был семиклассником. В школе и садике меня ругали, мол, должны сообщить в органы опеки, потому что старший ребенок не имеет права приводить детей. К тому же на работе мне не предоставляли места для переодевания. Постоянно следили, где я нахожусь. Такой ужас я пережила! А когда говорила, что Александр Григорьевич же обещал помогать многодетным мамам, только смеялись и отправляли к нему.

Женщина утверждает: ей прямо говорили, что все это будет продолжаться, пока она не уволится. Перевестись в другое место тоже не выходило.

— Мои рапорты о переводе исчезали. Если я все же доезжала до руководителя отдела, куда хотела перевестись, мой начальник звонил и просил, чтобы меня не брали. Соответственно, я оставалась на старом месте и надо мной продолжали издеваться, — уверена Ольга. — Когда были выборы президента, платили надбавки, а мне их никто не платил. Мол, ты женщина, тебе не надо. Дает Александр Григорьевич премию — я ничего не получаю, а они делят между собой. Каждый день плакала на работе. Хотя я людям помогала и словом и делом, была хорошим сотрудником.

«Счет на карте у меня ушел в минус: долг в 8600 рублей»

— Когда меня снова записали на дозор, силы иссякли: нужно вести детей в школу, а я к шести утра должна быть на работе. Написала два рапорта, как они хотели: об увольнении по соглашению сторон и о переводе, — объясняет уже бывшая сотрудница ГАИ. — Начальник пригласил меня и говорит: «Ну что, Ольга Михайловна, будем прощаться. Переводить вас мы никуда не будем, а не хотите оставаться у нас — идите в участковые инспектора». А на такой должности я света Божьего видеть не буду. В итоге 17 мая меня уволили, пока я находилась на больничном с двумя детьми. Но не по соглашению сторон, а по собственному желанию, не заплатив зарплату за месяц.

На следующий день Ольге пришел документ из отедела кадров с требованием вернуть 6699 рублей в течение месяца. А после женщине позвонила юристка ведомства с требованием выплатить еще и подоходный налог.

— Когда я отказалась возвращать налог (и так его не получала), она сказала, что меня вызовут в суд. Ждала повестку, чтобы показать, что я везде обращалась, чтобы мне предоставили этот день, что меня выживали и издевались. Но суд прошел без меня, и там подтвердили: вернуть нужно уже 7700 рублей. Но в итоге с карты у меня списали 8600 рублей, — возмущена собеседница. — Я согласна с первоначальной суммой, сколько выдали, столько и верну. А здесь намного больше!

— Сейчас ходят за мной по пятам, звонят, угрожают, если не оплачу, лишат водительского удостоверения. Приходят домой, долбят в дверь. Звонят старшему сыну. Он боится выйти на улицу, я тоже боюсь, — эмоционально говорит Ольга.

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