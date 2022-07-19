Житель Кобрина поругался с женой и вывесил БЧБ-флаг на окно, чтобы ее оштрафовали 1 19.07.2022, 16:43

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Но в итоге задержали его.

Вечером 2 июля в Кобрине был задержан местный житель по «жалобе неравнодушного гражданина» на бело-красно-белый флаг на окне балкона.

На суде мужчина пояснил, что поругался с женой, поэтому разместил лист бумаги бело-красно-белого цвета на окне, чтобы ее привлекли к административной ответственности, сообщает «Вясна».

Но вместо жены милиционеры задержали его самого и в РОВД составили протокол по ст. 24.23 КоАП за «несанкционированное пикетирование». Результат — 10 суток ареста.

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