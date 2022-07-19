Экономист: Мы имеем дело с L-образным падением 19.07.2022, 16:56

После того, как упал ВВП, экспорт и товарооборот — рост не произойдет.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал о том, что значит снижение доходов населения Беларуси. Почему так происходит и чего ждать?

На «кривой стабильности» изображены данные о реальных располагаемых денежных доходах населения в процентах к соответствующему периоду предшествующего года. На графике отчетливо видно, что в 2022 году доходы белорусов снизились.

— Одна из основных причин – это падение ВВП и внешней торговли. Поскольку падает производство, то и потребность в найме сотрудников также падает, – отмечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Владимир Ковалкин. — Соответственно, это отражается на рынке труда: растет безработица и падает цена труда — зарплата.

Это будет означать достаточно долгосрочный тренд внутри экономики Беларуси, связанный с тем, что будет происходить архаизация экономики в целом: технологическое упрощение, а также упрощение торговли и бизнес-процессов.

При этом будет невозможно взять кредиты, начнут падать инвестиции – все это отразится на плохом бизнес-климате. А это отсутствие новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, сокращение спроса на квалифицированных сотрудников.

Все это будет приводить к росту безработицы и падению зарплаты в долгосрочной перспективе.

При этом экономист отметил, что ситуация со снижением доходов населения уже происходила в Беларуси. Чаще всего это было связано с различными валютными кризисами:

— Главное отличие тех кризисов от нынешнего в том, что те были V-образные. Проще говоря, после того, как дисбалансы, связанные с неадекватным курсом валют курсом, уходили, экономика начинала рост заново. Теперь же мы имеем дело с L-образным падением. После того, как упал ВВП, экспорт и товарооборот — рост не произойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».