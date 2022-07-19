закрыть
19 июля 2022, вторник, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист: Мы имеем дело с L-образным падением

  • 19.07.2022, 16:56
Экономист: Мы имеем дело с L-образным падением

После того, как упал ВВП, экспорт и товарооборот — рост не произойдет.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал о том, что значит снижение доходов населения Беларуси. Почему так происходит и чего ждать?

На «кривой стабильности» изображены данные о реальных располагаемых денежных доходах населения в процентах к соответствующему периоду предшествующего года. На графике отчетливо видно, что в 2022 году доходы белорусов снизились.

— Одна из основных причин – это падение ВВП и внешней торговли. Поскольку падает производство, то и потребность в найме сотрудников также падает, – отмечает в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Владимир Ковалкин. — Соответственно, это отражается на рынке труда: растет безработица и падает цена труда — зарплата.

Это будет означать достаточно долгосрочный тренд внутри экономики Беларуси, связанный с тем, что будет происходить архаизация экономики в целом: технологическое упрощение, а также упрощение торговли и бизнес-процессов.

При этом будет невозможно взять кредиты, начнут падать инвестиции – все это отразится на плохом бизнес-климате. А это отсутствие новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, сокращение спроса на квалифицированных сотрудников.

Все это будет приводить к росту безработицы и падению зарплаты в долгосрочной перспективе.

При этом экономист отметил, что ситуация со снижением доходов населения уже происходила в Беларуси. Чаще всего это было связано с различными валютными кризисами:

— Главное отличие тех кризисов от нынешнего в том, что те были V-образные. Проще говоря, после того, как дисбалансы, связанные с неадекватным курсом валют курсом, уходили, экономика начинала рост заново. Теперь же мы имеем дело с L-образным падением. После того, как упал ВВП, экспорт и товарооборот — рост не произойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин