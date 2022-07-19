ЕС включит в санкционный список актеров-русскомировцев Безрукова и Машкова 13 19.07.2022, 17:11

2,840

А также мэра Москвы.

В новый пакет санкций Евросоюза попадут российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает телеканал "Настоящее Время" со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Собеседники телеканала уточнили, что Безруков поддержал российское вооруженное вторжение на территорию Украины, а Машков выступает за признание террористических республик Донбасса. Собянина европейские власти считают близким к российскому президенту Владимиру Путину.

Агентство Reuters сообщает, что под ограничения также попадет "Сбербанк".

В целом в новом санкционном списке будет около 50 российских физических и юридических лиц.

18 июля главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет ограничений – в том числе на торговлю золотом и товарами двойного назначения, на госзакупки, прием депозитов, бухгалтерские услуги и аудит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».