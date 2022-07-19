Режим Лукашенко взял в заложники ортопедов и потребовал от родственников выкуп 8 19.07.2022, 17:19

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Многие заплатили более $100 тысяч.

В конце марта по всей Беларуси задержали 35 травматологов-ортопедов. Многие из этих людей были не рядовыми специалистами, но возглавляли отделения. Среди задержанных был даже главврач. В конце апреля врачи стали выходить на свободу и даже работать, но следствие все еще идет. Журналисты zerkalo.io узнали, как продвигается «дело ортопедов».

Как рассказал журналистам родственник одного из задержанных врачей, следствие сейчас «на паузе». За решеткой остались всего несколько человек. Остальные на свободе, но под подпиской о невыезде.

— Мы выполнили все поставленные условия — и его выпустили (условий освобождения было три: признать вину, возместить ущерб в кратном размере и отправиться работать туда, куда определит глава Минздрава. — Прим. ред.), — рассказывает собеседник о своем родственнике. — Дело не закрыто, никто не знает, чем все закончится. Даже непонятно, будет суд или нет. Поэтому мы просто находимся в каком-то ожидании. Потому что сейчас с травматологией в нашей стране все совсем не очень, в частности с протезированием тазобедренных суставов.

Насколько известно собеседнику издания, при освобождении людям уточнили срок «отработки»: трудиться там, где скажут, придется пять лет:

— Врачей, которые остались работать в тех же учреждениях, где и работали, единицы. В основном все оказались в других больницах. Кто-то всю жизнь ставил протезы, делал артроскопии, а теперь работает в поликлинике. Кто-то проработал в отделениях, где занимаются кистью, например, а теперь им нужно осваивать и многие другие операции. В общем перевернули травматологию вверх дном.

Комментируя сумму, которую пришлось выплатить, собеседник не сдерживает эмоции: «это все абсурд».

— Мы, как и многие другие врачи, заплатили более $ 100 тысяч (в 10 раз больше якобы «ущерба», который нужно было признать, чтобы тебя выпустили). Но до сих пор никто не знает, откуда вообще такие суммы, кто начислял эти «ущербы», — заявляет мужчина. — Потому что ортопеды, которые чаще всего ставили протезы именно той фирмы, которую взяли (речь о компании «Медлинк», поставлявшей продукцию Waldemar Link. — Прим. ред.), заплатили суммы меньшие, чем те врачи, которые эти протезы особо не ставили.

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