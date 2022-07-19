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«Скоро на такси прокатиться до Минска не будет казаться дикостью»

  • 19.07.2022, 17:37
  • 1,834
«Скоро на такси прокатиться до Минска не будет казаться дикостью»

В регионах резко поднимают цены на маршрутки.

С середины июля подорожал проезд на маршрутке из Минска до Борисова и обратно, сообщает ex-press.by.

Теперь за поездку от борисовского автовокзала придется отдать 6, 5 рублей. В последний раз стоимость менялась 18 марта этого года, тогда она была 5,50 рублей.

Журналисты, что думают жители и жительницы Борисова по поводу повышения цен в группе «Твой Борисов» в ВКонтакте.

Антон: «Повышают, потому что пассажиры платят. Не нравится, голосуйте ногами. Вперед на электричку. Маршрутчики повозят полупустые рейсы и посчитают, какая цена выгоднее.

Ваня: «Повысьте мне зарплату.

Алексей: «Работаю в Минске. Уже как два месяца езжу (на элекстричке) утром из Борисова до Степянки за 2,20 рублей и обратно из Озерище за 2,09 рублей. С проездным на транспорт дешевле почти в два раза. Но я стал ещё замечать, что многие, кто ездил раньше на маршрутке, едут на этой же электричке. Два года назад реально было 3-3.5 рубля.

Валерия: «Я из Борисова, мой парень минчанин. Я иногда говорю ему: "Прикинь, мы начали встречаться, когда маршрутка стоила 3 рубля"».

Наталья: «Капец, зарплата так бы повышалась, как цены».

Алексей: «Скоро на своей дешевле будет. Если взять человека три, то и на обслуживание хватит».

Виктор: «Топливо первый раз за неделю не подорожало, а стоимость на проезд растёт. Не порядок».

Игорь: «Цены на запчасти в 2 раза выросли, топливо почти по баксу. А вы как хотели».

Елена: «В принципе, не так страшно, пока не вспомнишь, что это 65 тысяч неденоменированных рублей».

Алексей: «Ровно два года назад было 3,5 рубля».

Эльф: «Скоро на такси прокатиться до Минска не будет казаться дикостью».

«Нормально так! Требуйте от властей Борисова создание рабочих мест в городе, что б не ездить далеко». Зоя

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