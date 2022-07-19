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Александр Невзоров рассказал, как будет выглядеть распад России

  • 19.07.2022, 17:48
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Александр Невзоров рассказал, как будет выглядеть распад России

Все нахлынет одновременно.

Пикантность ситуации русской революции будет заключаться в том, что все нахлынет одновременно. Об этом российский публицист Александр Невзоров рассуждает на своем YouTube-канале. Одновременно с революцией, мятежами, грабежами пойдет и конфликтный распад страны. И в это же время начнется свирепейшая охота на виновных во всем этом кошмаре.

Найдется не так уж много желающих вместе с Москвой таскать на своем лбу жуткое клеймо страны-террориста. Начнутся тотальные отречения регионов от Кремля и от его бреда. Начнутся отпады, расколы и всякие суверенитеты.

Особенно забавной будет выглядеть сцена выклянчивания Москвой скидочки на газ у новообразованной Ямало-Ненецкой державы. Кремль будет лопотать про "мышебратья", "мы с вами столько лет на одной карте", "мы вам дом культуры построили, а у нас тут дети в Москве замерзают".

А ненцы – полновластные властители газа, поскольку почти все месторождения у них – в ответ москвичам вспомнят про 70 лет войны, и про насильное крещение, и про задавленное НКВД ненецкое восстание, и вообще про все людоедские художества Москвы припомнят и скидочку, скорее всего, не дадут.

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