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Сотни дагестанцев отказались воевать в Украине

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  • 19.07.2022, 18:18
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Сотни дагестанцев отказались воевать в Украине

Они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении.

300 военнослужащих из части в Буйнакске отказались участвовать в войне с Украиной. Они вернулись в Россию и подали рапорты об увольнении.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 300 военнослужащих из части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске, сложили оружие и уехали из Украины.

Как рассказывают правозащитники, мужчины служили в районе оккупированной части Донецкой области. Как только они добрались до Буйнакска, начали процедуру расторжения контракта.

Военнослужащие утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, — объясняет военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. - Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 дней, к нему может применяться уголовная ответственность, и сейчас по делу разбирается военная прокуратура".

В Буйнакске мужчины были встречены в качестве дезертиров. Один из кавказских правозащитников рассказывает, что сразу после возвращения солдат в городе состоялось собрание с участием местных властей, военных, прокуратуры и родственников военнослужащих.

«Я посмотрел в глаза каждому, кто говорил, что их нужно пожалеть. Матери плакали, говорили, что сыновья мерзли, что не могли помыться нормально. А я говорил: вы думаете, в Великую Отечественную в окопах хорошо было? Кто нас защитит, если они оказались такими?», — рассказал изданию один из жителей города, посетивший собрание.

По данным правозащитника, некоторые солдаты вернулись с обмороженными конечностями, несколько человек из-за этого получили инвалидность, поскольку пришлось «срезать почерневшее мясо». Он подтверждает, что военнослужащие столкнулись с проблемами с обмундированием, обеспечением, а «оружие попадалось попросту неисправное». В результате часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова уехали в Украину. Не удалось поговорить с военнослужащими. На Кавказе, как объясняют местные правозащитники, оставление службы – позор.

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