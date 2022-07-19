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На подъезде минской многоэтажки появилось необычное объявление

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  • 19.07.2022, 18:24
  • 2,882
На подъезде минской многоэтажки появилось необычное объявление

Фотофакт.

Читатель «Зеркала» прислал в редакцию снимок объявления возле подъезда своего дома в Минске. На листке бумаги говорится о поиске человека с первой или второй группами инвалидности или многодетные родители. Задача — автомобиля по льготному тарифу. Чтобы узнать, сколько это сейчас стоит, мы позвонили по номеру, указанному в объявлении.

Телефон поднял мужчина.

— Что нужно будет делать? — спросила журналистка.

— Хочется привезти машину, воспользоваться льготами. Хотелось бы дешевле… Ничего сложного делать не надо — просто подъехать на таможню, — ответил он.

— Сколько вы за это платите? — уточнили мы.

— 200 долларов. Вам нужно будет только подъехать и забрать — все, на этом спасибо.

Для сравнения, чтобы растаможить автомобиль 2015 года выпуска с объемом двигателя, к примеру, 1,6 литра, придется заплатить 4000 долларов. Льготник же заплатит 2000 долларов.

Напомним, согласно указу Лукашенко от 10 апреля 2019 № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов» предусмотрен возврат 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств для личного пользования. По льготную категорию подпадают инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетных семьях. Растаможить льготно автомобиль можно раз в год.

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