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В Речицком районе осудили бригадира молочной фермы

  • 19.07.2022, 18:45
В Речицком районе осудили бригадира молочной фермы
иллюстрационное фото

Утверждают, что все коррупционные преступления он совершал пьяным.

Бригадир молочно-товарного комплекса «Короватичи», по версии следствия и суда, постоянно совершал коррупционные преступления находясь в состоянии опьянения — продавал мясо налево, подделывал отчеты и даже отправил на убой стадо безо всяких на то оснований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Короватичи».

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на работе, похитил, организовал убой и продал мясо крупного рогатого скота с комплекса своему знакомому за наличные деньги (262 670 рубля), которые потратил потом на свои личные нужды.

Он же, без согласования с руководством и не имея на то оснований, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принял решение об убое принадлежащих предприятию вверенных ему 354 единиц крупного рогатого скота, общей стоимостью 911 620 рублей. Полученное в результате убоя мясо он продал своему знакомому за 56 752 рубля, которые внес в кассу организации «под видом приобретения мяса работниками предприятия и иными гражданами по заведомо ложным официальным документам».

«Он же, действуя из корыстной заинтересованности, будучи в состоянии алкогольного опьянения, составил официальные документы, отражающие в период с мая 2019 года по сентябрь 2021 года не соответствующие действительности записи и сведения, в результате чего в государственную статистическую отчетность были внесены заведомо ложные недостоверные сведения и записи», — сообщает пресс-служба суда об еще одном эпизоде из материалов дела.

Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса — ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст. 427 (служебный подлог) УК Беларуси.

Бригадира приговорили к 7 годам исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 350 базовых величин (11 200 рублей. — Прим. ред.).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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