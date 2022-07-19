Бунт в фермеров в Ольшанах: появились видео 3 19.07.2022, 18:54

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Капуста никому не нужна?

В Столинском районе вновь проблема со сбытом капусты. На местном рынке закупочная цена упала до 20-30 копеек, но желающих её купить нет. Фермеры из Ольшан разместили в соцсетях ролики, как они разгружают фуру капусты на колхозном дворе. По словам одного из парней, чтобы как-то отбить расходы, фермеры вынуждены сдавать капусту по 5 копеек за кило на корм скоту, пишет «Медиа-Полесье».

При этом капуста в магазинах «на вес золота». Например, по сообщениям пользователей, в Могилёве капусту продают по 2 рубля, в Светлогорске – 3,80 рубля за кило, в Пинске капусту продают от 89 копеек за кило, в Лунинце – по 1,30 рубля.

В обсуждении под роликами авторам предлагают привезти капусту на Ждановский рынок в Таборы. Но, оказывается, что «капусту вернули, не пошла по качеству».

Интересную ситуацию описала ещё одна девушка. По ее словам, она хотела купить капусту у людей, что сдают её по 50 копеек. Продавцы озвучили девушке стоимость в 1,5 рубля.

Фермерам предлагают распродать капусту по деревням и сёлам.

Как подметил один из пользователей такая ситуация стала традицией. Клубнику на свалку, а потом огурцы туда же и, конечно, капусту с картохой на корм скоту. А в магазине овощи из Турции и Египта.

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