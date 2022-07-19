Boeing вычеркнул РФ из списка покупателей самолетов на ближайшие 20 лет 3 19.07.2022, 19:25

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ЕC и США ввели санкции против российской авиационной отрасли.

Американская авиастроительная корпорация Boeing не будет продавать самолеты России в ближайшие 20 лет. «Для нас это нецелевой рынок», — заявил вице-президент компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

До 2041 года Boeing планирует передать заказчикам 41,2 тысячи самолетов, говорится в карте поставок. Годом ранее эта цифра была выше — 43,6 тысячи, пишет Bloomberg. Большую часть выпавших из прогноза самолетов (1500) компания собиралась передать в Россию. Boeing также сократил свои ожидания по годовому росту пассажиропотока с 4 до 3,8%.

Деградация планов говорит о том, что геополитические и экономические потрясения могут иметь долгосрочные последствия для коммерческого авиастроения. Европейский конкурент Boeing — Airbus — также снизил свой прогноз по пассажиропотоку на следующие два десятилетия, сославшись на рост цен на энергию.

В то же время в авиастроительных корпорациях считают, что в ближайшие 10 лет продажи новых самолетов будут стабильными, поскольку авиакомпании расширяют свои парки, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос на перевозки после пандемии. В прогнозе Boeing говорится, что до 2031 года эксплуатантам потребуется 19 575 новых самолетов. В прошлом году называлась цифра в 19 330 — столько лайнеров планировалось поставить заказчикам до 2030 года.

Евросоюз и США ввели санкции против российской авиационной отрасли после начала войны РФ в Украине. До конца марта российские перевозчики должны были расторгнуть лизинговые контракты и вернуть суда владельцам. Однако российские власти решили не отдавать самолеты.

К настоящему моменту за границей арестованы 77 судов, остальные остаются в стране, и авиаперевозчики продолжают на них летать. Помимо этого, производители лайнеров запретили обслуживать самолеты в парках российских авиакомпаний и перестали снабжать перевозчиков запчастями.

Сейчас россиянам недоступны прямые перелеты в большинство стран мира: прямым рейсом можно отправиться только в 19 государств. Однако авиакомпании предупреждают о рисках столкнуться с исками даже в странах, которые считаются «дружественными».

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