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Белорусские банки ввели очередные изменения

  • 19.07.2022, 19:31
Белорусские банки ввели очередные изменения

Новые лимиты, пересмотр ставок по вкладам и новшества по картам.

Банки повышают лимиты по некоторым операциям, пересматривают процентные ставки по депозитам, а также вводят новшества по карточкам. «Зеркало» собирало подборку банковских новостей.

Пересматривают лимиты

«Банк БелВЭБ» 19 июля вернул прежние лимиты на снятие наличных денег, платежи и P2P-переводы по карточкам физлиц. Напомним, ранее банк со 2 марта вводил ограничения. «При этом сохраняется запрет на выдачу наличных денежных средств в иностранной валюте по карточкам банка в кассах и банкоматах других белорусских банков, а также по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка», — уточняет «Банк БелВЭБ». Лимит выдачи наличных по картам «Мир» — 500 рублей в неделю и 2500 рублей в месяц.

Напомним, «МТБанк» с 18 июля увеличил лимиты на снятие по карточкам наличных евро и долларов в своих устройствах, а «Банк БелВЭБ» с этого же числа ввел изменения по выдаче наличных денег с расчетных счетов физлиц, банк отменил ограничения по таким операциям. Но это касается только клиентов-резидентов Беларуси.

Обновили приложения

«БТА Банк» обновил интернет-банк и мобильное приложение под iOS и Android. Теперь в этих сервисах доступны открытие онлайн вкладов online, а также оформление карточек.

Тем временем «МТБанк» обновил мобильное приложение Moby для Android. В нем устранили проблему с обновлением шаблонов платежей. «Необходимо установить последнюю версию приложения и выбрать удобный для вас вариант: обновить шаблоны и совершить оплату, удалить неработающие шаблоны и создать новые, повторно перенести шаблоны из «Мой Банк», — утоняет «МТБанк».

Ставки пересматривают

«Белагропромбанк» с 16 июля пересмотрел процентные ставки по депозитам. В зависимости от условий и срока размещения денег теперь они составляют: в белорусских рублях — до 19,5% годовых, в долларах — до 7% годовых, в евро — до 7% годовых, а в российских рублях — до 14% годовых.

«Сбер Банк (Беларусь)» с 19 июля пересмотрел процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских рублях.

«Банк Решение» с 14 июля временно приостановил прием дополнительных взносов по вкладам в белорусских рублях.

Новости по карточкам

«Технобанк» с 19 июля стал выпускать карточку «Белкарт-Maestrо». Ее можно оформить как в любом отделении банка, так и заказать онлайн. Этим «пластиком» можно оплачивать товары и услуги в Беларуси — как в онлайн-магазинах, так и в стационарных. «Платежная карточка „Белкарт-Maestrо“ выпускается в белорусских рублях на 4 года и может быть оформлена как личная платежная карточка, так и в качестве зарплатной карточки», — сообщает «Технобанк».

«Белгазпромбанк» с 18 июля расширил список карточек, которые доступны для нерезидентов.

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 29 июля изменит условия продления срока действия карточек. Так, для карт, действие которых закончилось в феврале этого года и позже, срок «годности» продлят на 6 месяцев. То есть физически «пластик» не нужно будет менять. Но есть ограничения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, карта должна быть со статусом «действующая», а также не должны быть приостановлены операции по счету с картой. По «пластику» должно быть движение средств в течение последних шести месяцев. При этом продление срока действия не касается в том числе виртуальных карточек, карточных продуктов «Отличник», «Портмоне», «Черепаха».

«По карточкам с продленным сроком действия доступны операции на территории Беларуси в привычном формате: в магазинах, банкоматах, интернет-банке и мобильном приложении банка (с учетом действующих условий)», — уточняют в «Банк ВТБ (Беларусь)».

«Альфа-Банк (Беларусь)» с 15 июля внес изменения в перечень вознаграждений. Так, банк установил плату за подключение к пакету решений нерезидента Беларуси (но есть исключения).

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